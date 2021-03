Mobilní chladicí jednotku kvůli narůstajícímu počtu mrtvých v souvislosti s covidem si pronajme Karlovarský kraj. Pomůže tak krematoriu v Karlových Varech řešit situaci týkající se zvýšeného počtu žehů a nedostatečné kapacity pro uložení těl zemřelých před provedením kremace.

Krematorium v Karlových Varech. | Foto: Deník / Jana Kopecká

Ostatky budou uloženy právě do mobilní chladicí jednotky a převezeny do krematoria v jiném regionu, kde ještě nejsou na hranici provozních možností. Bude se to týkat těch případů, v nichž pozůstalí nechtějí provést obřad rozloučení se zesnulým. Rodinám také kraj bude kompenzovat náklady na mezikrajský převoz.