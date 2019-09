Podobné scény jsou v brněnském centru v sobotu večer vidět na každém kroku. Koná se totiž Zombie Walk Brno, hrůzostrašný pochod městem, který do ulic láká stovky lidí. Město už je zalité tmou, když se na pochod vydávají desítky zombie, většinou dětí a mladých. Těžko říct, který kostým je děsivější. Někteří účastníci mají jen jednoduché šrámy na nepřirozeně bledých tvářích, jiní mají i stylově sladěné oblečení pocákané krví, polovinu tváře jim tvoří obrovská krvavá rána.

V pochodu je vidět dívka, z jejíhož břicha teče křev a trčí končetiny novorozeněte. Trhavými pohyby hlavy na sebe upozorňuje zombie stylizovaná jako japonská gejša, každé její oko je jiné barvy. „Mami, asi pojďme pryč, já se bojím," říká blonďatý asi osmiletý kluk přihlížející hrůzostrašnému pochodu.

Ze stovek lidí, kteří jsou vedle průvodu klátících se obživlých mrtvol, je ale jedním z mála. Ostatní nadšeně průvod natáčí, výskají strachem a smějí se radostí, když se některé ze zombie podaří je vystrašit.

První zombie se začaly shromažďovat na Moravském náměstí již v poledne. Ještě za denního světla tak už lidé mohli obdivovat třeba mrtvou nevěstu se závojem. Michaela Janků se brněnského zombie pochodu účastní již podruhé. „Vytvořit si vzhled mi trvalo asi dvě hodiny, vše jsem dělala sama. Je to poměrně jednoduché," svěřuje se dívka.

Zombie pochod už si kromě Brna vyzkoušela i v Ostravě. „Tady je ale více zombíků a více lidí k sežrání," chválí brněnskou atmosféru mrtvá nevěsta.

Brněnský pochod zombie je podle jeho organizátora Ondřeje Pousteckého výjimečný. „Je jedním z mála, který se koná až za tmy. Ve většině jiných míst ve světě, kde se podobné akce dějí, se jde už odpoledne, v létě. Díky tomu mají účastníci sice lepší počasí, ale zase chybí tma, která úžasně dokresluje atmosféru," říká vrchní velitel Zombie Walk Brno, který má pod očima děsivě tmavě fialové kruhy a na sobě zástěru celou od krve.

Zombie se může do večera stát kdokoliv. „Nabízíme maskování. Je to taková rychlovka, jedna jizva, kousek krve. Také máme i školu zombie. A pak v průvodu počítáme s tím, že nováčci budou opakovat po těch, kteří už vědí, co mají dělat," vysvětluje Poustecký.

Zombie neustále přibývá

Jak se blíží sedmá hodina, zombie stále přibývá a kolem nich se to jen hemží přihlížejícími. „Můžete se s námi vyfotit?," zní snad na každém kroku, jak nadšení lidé oslovují nejstrašidelněji namaskované mrtvoly a pořizují si s nimi společné fotky.

V kurzu je také zombie pár. Dívka má místo úst v podstatě jen velkou krvavou ránu, podobně děsivě vypadá i její partner. „Masky jsme si vymýšleli sami, ono je nejlepší si ji připravit podle vlastní fantazie, pak má člověk radost, že si ji připravil sám a nemusí si říkat, že má stejnou masku jako někdo jiný. Příprava nám trvala dvě hodiny," zmiňují Marek Vidlář a Olga Regulská.

Zombie chůzi si prý nijak speciálně nenacvičovali. „Když máte nakoukané seriály jako Walking Dead, tak to jde samo," směje se Vidlář.

Když se dává pochod do pohybu, Brno je už úplně tmavé, a zdá se, že seriály mají nakoukané všichni jeho členové. Klátí se, vydávají hrůzostrašné zvuky, od vrčení přes mumlání a ječení, až po uši rvoucí děsivé výkřiky. V ulicích se nedá pohnout, jak se všichni tlačí a snaží se dostat co nejblíže k průvodu.

Město jim padne k nohám

Tmavovlasou, asi patnáctiletou dívku, zombie muž z davu vystraší v jednu chvíli vystraší tak, že uskočí a ramenem se uhodí o budovu. Celé situaci se ale směje, a když se na ni po pár minutách sápe další mrvola, už se jen usmívá. „Se tě nebojím," říká odvážně.

Najednou se ozývá střelba. Proti zombie se staví po zuby ozbrojení vojáci, kteří se snaží pochod zastavit. Zombie padají k zemi, střely jim ale nijak neublížily, a tak znova vstávají a pokračují v pochodu městem. Vojáci ustupují, přesila je zjevná. Ale nevzdávají se. „Já vás dostanu," říká jeden z ozbrojenců, když si s kamarády klekají do palební pozice pár desítek metrů před blížící se pochod mrtvol.

Nemají ale šanci. „Ústup, ustupujeme!," křičí vojáci, kteří se davu zakrvavených lidí postavili jako první a obránci utíkají zase dál. Jejich boj je marný. Zombie dál postupují Brnem a podle nadšených reakcí lidí je jasné, že město jim padá k nohám.