/FOTOGALERIE/ Zatímco natáčení druhé série krimi seriálu z Ostravska Stíny v mlze je v plném proudu, Česká televize na televizních obrazovkách už nějaký ten týden reprízuje jiný krimi seriál z regionu, a to Místo zločinu Ostrava. Dnešní díl diváky zavede do perly Moravskoslezského kraje – Karlovy Studánky.

Natáčení 9. dílu krimiserálu Místo zločinu Ostrava v Karlově Studánce. | Foto: Archiv ČT

Děj seriálu České televize Místo zločinu Ostrava se již přehoupl do své druhé poloviny. Dnešní devátý díl, nazvaný Kubelíkův případ, se trochu vymyká předchozím. Postrádá hned dvě z hlavních postav v podání Pavly Beretové a Stanislava Majera.

Navíc se neodehrává na Ostravsku, ale v Jeseníkách, konkrétně v malebné lázeňské obci. Diváci si tak budou moci dosyta užít nejen půvaby Karlovy Studánky, ale i oblíbeného herce, komika a zpěváka Štěpána Kozuba. Ten bude coby nejmladší detektiv z týmu kriminalistů zdatně pomáhat s vyšetřováním svému šéfovi Pavlu Křížovi. Třetí nepřehlédnutelnou mužskou hereckou hvězdou dnes večer bude neméně charismatický Tomáš Hanák.

Na ČSFD tento díl získal v hodnocení 50 %. Lidé chválí i kritizují jeho poirotovskou atmosféru, oceňují sexappeal Tomáše Hanáka coby českého Paula Newmana a Pavla Kříže srovnávají s detektivem Colombem, případně s inspektorem Bouše na dovolené.

Pokud jste zatím tento díl neviděli, máte příležitost dnes večer posoudit jeho kvalitu sami (na webu České televize jsou pak ke zhlédnutí k dispozici všechny předchozí díly).

Za zmínku stojí i fakt, že souběžně s natáčením tohoto dílu krimi seriálu Místo zločinu Ostrava se v Karlově Studánce konala i další akce - Podhorská jízda veteránů, kdy lázněmi projela auta starší i více než sto let - více zde.

Režisér Jan Hřebejk nenechal tuto událost bez povšimnutí a historické vozy i s posádkami v dobových kostýmech přímo zakomponoval do natáčení – více zde.

Místo zločinu Ostrava

Jde o třináctidílný kriminální seriál inspirovaný případy, které policie vyšetřovala na Ostravsku v průběhu několika uplynulých let. Ostravská mordparta dostane nečekaně novou šéfovou - přímočarou, racionálně uvažující Emu. S tím se hůř smiřuje její podřízený Honza, náladový a výbušný kriminalista, který všechny neúspěchy považuje za svá osobní selhání. Během vyšetřování různých případů nejen z Ostravy ale i širokého okolí, se však z Emy a Honzy stane profesionálně fungující, dobře se doplňující dvojice.



Z obsahu 9. dílu Kubelíkův případ

Znáte to… někdy se i velkému šéfovi, jakým je plukovník Kubelík, zachce alespoň na chvíli vrátit se ke svým kořenům. Tedy ke skutečné kriminalistické práci, kterou dělají jeho podřízení, zatímco on především řídí. Stalo se to takto: žena mu doporučila na pár dní pobyt v lázních, aby si odpočinul. Přijal, zdálo se mu to jako docela dobrý nápad. Byl přivítán jako šéf Ostravské kriminálky, tedy VIP, a hned první večer ho docent Hudec, který lázně vedl, pozval na večírek. A ráno byl docent nalezen mrtev v lázeňské vířivce. Vypadalo to na infarkt. Kubelíkovi lidé přijeli, ale on se rozhodl docentovu smrt vyšetřit sám. Své lidi poslal zpátky, nechal si jen Matese jako spojku. Podezřelých bylo dost a v těchto tradičně klidných místech začalo být nebývale rušno…



