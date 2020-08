Ředitel moravskoslezských hasičů Vladimír Vlček v neděli odmítl kritiku jejich zásahu při sobotním tragickém požáru v Bohumíně na Karvinsku. Nesouhlasí s tvrzením, že hasiči přijeli pozdě a nekonali. Bezprostředně po zásahu se na sociálních sítích objevila kritika postupu hasičů, obdobně hovořili i někteří svědci události a lidé hasičský zásah hodnotili u postiženého panelového domu i během neděle.

Panelový dům ve kterém v sobotu 8. srpna při požáru bytu v jedenáctém patře zahynulo 11 lidí, 9. srpna 2020 v Bohumíně. Zleva hejtman moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, ministryně financí Alena Schillerová, šéf moravskoslezských hasičů Vladimír Vlček a | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

"Musím zásadně odmítnout veškeré spekulace spočívající v tom, že hasiči přijeli pozdě," uvedl Vlček. Podle něj ze zákona měly být na místě dvě jednotky do deseti minut a další jedna jednotka do 15 minut. Dvě jednotky hasičů přitom na místo dorazily do pěti minut a zasahovaly, uvedl.