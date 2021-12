Únik vody zjistili Čejkovičtí odpoledne o prvním svátku vánočním. Před starou školou se tak museli pracovníci vodovodů pustit do oprav. „Problémem bylo to, že v místě se křížily sítě, tedy elektřina, kanalizace i plyn. Opravy se tak musely provádět ručně a velmi opatrně,“ přiblížil čejkovický starosta Pavel Novotný.

Příčinou poruchy byly zrezivělé šrouby na přírubě. Ty si sice vyměnily, ale následovala další porucha, která se odstraňovala v neděli. „Nešlo to dobře, takže jsme byli dva dny bez vody. V pondělí večer se to podařilo konečně zprovoznit na devadesáti procentech obce. Dnes se dodělává poslední ulice,“ sdělil starosta v úterý před polednem s tím, že hotovo by mělo být do dvou hodin.

Povánoční výprodej v Hodoníně: zákazníci vyrazili za slevami do obchodů

Připomněl, že místní se mohli nejdříve předzásobit pitnou vodou před samotnou opravou. V pondělí pak hodonínské vodárny přistavily v Čejkovicích tři cisterny s pitnou vodou. Pro poslední ulici pak zůstaly k dispozici ještě dvě cisterny v úterý.