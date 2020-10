„V domácí karanténě máme 178 zaměstnanců, dalších 192 je v pracovní karanténě, i pro ně ale platí speciální režim," sdělila mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá.

Personální nouzi má v nemocnici částečně řešit vládní nařízení povinnosti nástupu mediků. „Uvítáme proto studenty čtvrtých a pátých ročníků, kteří ale mohou dělat jenom určitou práci,“ uvedl zdravotnický náměstek zařízení Ondřej Ludka.

Studenti medicíny musí vykonávat jinou než plně sesterskou nebo lékařskou činnost. „Budou dominantně pečovat o naše pacienty na covidových lůžcích tak, aby byli v praxi a seznamovali se s nemocničním prostředím,“ doplňuje Ludka.

Do bohunické fakultní nemocnice může zamířit na výpomoc až 170 mediků. „Nejvíce na pozice sanitář neboli ošetřovatel do směnného provozu. Dále do pozice zdravotní sestry, pokud mají studenti před nástupem na vysokou školu vystudovanou zdravotnickou školu. A asi tři desítky studentů by nemocnice využila jako administrativní pracovníky, to mohou provádět i nižší ročníky lékařské fakulty, které ale nespadají pod vládou vyhlášenou pracovní povinnost," vyjmenovala Plachá.

Speciálně vyčleněné školy

Kvůli zavření prvního stupně základních škol zůstala doma téměř stovka zaměstnanců, kteří se starají o své děti. Dalších zhruba 120 pracovníků chce děti umístit do speciálně vyčleněných okolních škol.

Ve Fakultní nemocnici Brno momentálně leží šestaosmdesát pacientů s koronavirovou nákazou na standardních lůžkách a dvacítka na jednotce intenzivní péče. Lékaři ve Fakultní nemocnici u svaté Anny se aktuálně starají o pětapadesát pacientů s Covidem, čtyři z nich jsou ve vážném stavu. Z tamního personálu má nákazu jednapadesát zdravotníků, jedenáct z nich je přímo lékařů.

Nakažení pacienti ve vážném stavu leží na anesteziologicko resuscitační klinice a jsou napojení na umělou plicní ventilaci. „Zbylých jednapadesát pacientů je na vyčleněných izolačních lůžkách na několika klinikách buď s podporou kyslíku, nebo na jednotkách intenzivní péče," sdělila mluvčí svatoanenské nemocnice Dana Lipovská. Dohromady mají v zařízení vyčleněných přesně stovku lůžek pro pacienty s Covidem.

Za úterý v kraji přibylo téměř pět set lidí s nákazou koronavirem. Aktuálně pozitivních Jihomoravanů je podle nejnovějších údajů hygieniků 6 306. Počet vyléčených na jihu Moravy už dosáhl téměř pěti tisíc.