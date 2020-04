ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Navrhovaný objekt leží uprostřed písnického sídliště, které spadá pod městskou část Praha-Libuš. Její starosta Koubek prostřednictvím sociálních sítí ihned zareagoval s tím, že záměr krizového štábu považuje za nepřijatelný.

Koubek upozornil na to, že například v Plzni pro podobné účely zřídili objekt na okraji průmyslové zóny. V Praze by mělo být místo pro lidi bez domova, u nichž se objeví nákaza COVID-19, naopak v hustě obydlené části.

Podle Koubka se do budovy bývalého internátu ideálně vejde 20 osob a maximálně dvojnásobek. „Vhodné může být využití pro osoby, které respektují pravidla společnosti a budou se podle toho i chovat. Příkladem mohou být osoby v první linii, které budou nakaženi nemocí COVID-19 s mírnými příznaky a nepotřebují akutní lékařskou pomoc či se musí odebrat do karantény, ale nechtějí ji trávit doma, protože by mohli být například přenašeči na své blízké,“ napsal libušský starosta ve facebookovém komentáři.

Ubytování pro zdravotníky v karanténě

Koubek dodal, že nabídku, aby v písnickém učilišti naproti vietnamské tržnici SAPA trávili karanténu třeba zdravotníci, poslal na magistrát. „Rádi se o tyto osoby postaráme,“ dodal s tím, že v tomto případě by nemusela 24 hodin na každém patře i před domem hlídkovat policie. „Tohle řešení nezatíží ostatní obyvatele sídliště a pomůžeme napomoci vyřešit konkrétní problém,“ dodal starosta.

V diskuzi na sociální síti se ozvali i někteří místní, kteří se magistrátnímu nápadu bojí. „Ten dům sice stojí samostatně, ale je uprostřed sídliště a kolem něj chodí stovky lidí na autobus.“ Lucie Krátká iniciovala petici s názvem „Nechceme bezdomovce a nepřizpůsobivé na Písnici“ a už posbírala desítky podpisů.

Pospíšil: Nerozumím arogantnímu přístupu koaličních partnerů

Proti stanovisku krizového štábu se ve vyjádření pro Blesk.cz ozval také jeden z magistrátních lídrů Pospíšil. „Nerozumím arogantnímu přístupu našich koaličních partnerů, kterým jsme sdělili naše věcné námitky vůči výběru tohoto objektu, zrovna tak jako nerozumím tomu, proč byly zcela opomenuty námitky tamního starosty,“ řekl europoslanec. Podle Pospíšila hrozí kromě šíření koronaviru také zvýšení kriminality a rušení nočního klidu.

Libušského starostu Koubka rovněž cituje Blesk: „Opět se rozhoduje bez ohledu na místní radnici a preferují se nepřizpůsobiví lidé a lidé s násilnými sklony nad zájmy spořádaných občanů. Jaký má smysl uzavřít již několik let dobře fungující noclehárnu pro bezdomovce, loď Hermes, a nastěhovat tyto lidi do budovy uprostřed písnického sídliště?“

Praha zatím pro bezdomovce pro dobu koronavirové krize vyčlenila dvě stanová místa na Císařské louce a v Troji. Fungují také ubytovny na Vackově v Praze 3, v Michli, na Harfě a v Holešovicích. Hlavní město plánovalo původně nastěhovat lidi bez střechy nad hlavou do nevěstince Showpark v Pražské tržnici. Jenže po prohlídce hygieniků a jejich zámítavému stanovisku tato možnost padla. Z hygienických důvodů byla uzavřena také zmiňovaná loď Hermes.

Kasárna Karlín zřejmě otevřou pro lidi bez střechy nad hlavou

„Za účelem humanitárního ubytování pro lidi bez domova jsme v Praze pronajali již pět objektů hotelového typu s kapacitou víc než 250 osob,“ informoval radní pro bydlení Adam Zábranský prostřednictvím twitterového účtu, kde sdílel reportáž Deníku N. Podle listu chce Praha tímto krokem jednak zvýšit bezpečnost a jednak dát šanci lidem dostat se z ulice.

Dočasná ubytovna pro bezdomovce by mohla být také v objektu bývalých kasáren v Karlíně. Ty (podobně jako venkovní prostory veleslavínského zámku) v boji proti koronaviru Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zapůjčil Praze, respektive zdravotnické laboratorní společnosti. Obě historické budovy přitom byly předmětem sporů mezi primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) a premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Pražský magistrát nyní uvažuje o zřízení denního azylového centra na strahovském stadionu. Situaci by měli řešit radní na pondělním zasedání. Koalice si musí vyjasnit také neshody ohledně Písnice.