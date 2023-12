FOTO: Tohle lyžaři dlouho nepamatují. Na sjezdovkách je na úvod metr sněhu

/FOTOGALERIE MICHALA FANTY/ Začátek lyžařské sezony v Krkonoších provází mimořádně dobré sněhové podmínky. V areálu na Černé hoře leží v sobotu metr sněhu, lyžuje se na 4,7 km sjezdovek. „Takové podmínky, aby se lyžovalo z Černé hory až dolů k lanovce, nepamatuji na začátku zimní sezony nikdy za posledních 15 let, co sem každoročně jezdíme,“ řekl Ladislav Hřebřina, který vyrazil lyžovat do Janských Lázní z Vrchlabí. Na vrcholu Černé hory je navíc upraveno 10 km běžeckých tratí. V sobotu zahájily sezonu také skiareály ve Špindlerově Mlýně a Malé Úpě.

Zahájení lyžařské sezony v Krkonoších provází nadprůměrné sněhové podmínky. Lyžaři si je užívají na Černé hoře. | Video: Deník/Jan Braun