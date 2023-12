„To je i důvod, proč jsme se na besedě se starosty bavili o tom, jestli a za jakých podmínek nastavit nějaká regulační opatření jako registrace pro vstup do jednotlivých zón národního parku, omezení příjezdu aut a další možnosti, jak regulovat pohyb lidí na horách, aby nebyl pro lidi více stresující, a aby zůstal přínosem pro jejich fyzické i duševní zdraví,“ prohlásil český prezident.

„Větší potíž než návštěvnost samotnou vnímáme nedodržování pravidel pohybu v klidovém území, které je na vrcholu vymezeno řetězy,“ zdůraznil ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

Ten potvrdil, že s prezidentem otevřeli téma vstupného do národních parků. „To by nemělo představovat nástroj regulace, ale zdroj prostředků na obnovu infrastruktury a jako připomínka toho, že návštěvník vstupuje do výjimečného území, kde platí určitá pravidla. Symbolické vstupné vybíral v Krkonoších už hrabě Harrach. Šlo o dva krejcary, tedy cenu jednoho vajíčka,“ připomněl Robin Böhnisch. Na polské straně Krkonoš se platí za vstup do národního parku už téměř třicet let, letos došlo k navýšení na 9 zlotých za jeden den (podle aktuálního kurzu 50 korun).

Před pěti lety výzkumná agentura pro KRNAP v terénu zjišťovala, jak se k případnému zavedení vstupného staví turisté. Zhruba tisícovky návštěvníků hor se ptali, co by řekli poplatku 30 Kč. „Pro bylo hodně přes 90 procent polských turistů a těsná nadpoloviční většina těch českých. Z nich nejvíce se vstupným souhlasila věková skupina 60+. Dnes bychom se asi ptali na stejnou částku jako se platí v Polsku, tedy 50 korun s poznámkou, že by se stejně jako v Polsku netýkala místních. To by v našem případě znamenalo občany 29 krkonošských obcí, a vztahovala by se jen na klidová území - hřebeny hor,“ uvedl ředitel Správy KRNAP.