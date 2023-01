Komunistická strana Československá KSČ tehdy měla přes 1,5 milionu členů. Pořádala nudné pompézní sjezdy každých pět let. Na svém XVI. sjezdu si komunisté zvolili Gustáva Husáka generálním tajemníkem strany, a do užšího vedení strany se poprvé dostal soudruh Milouš Jakeš. Soudružky a soudruzi ve svých referátech na sjezdu do nekonečna rozebírali nepostradatelný dokument "Soubor opatření k zdokonalování soustavy plánovitého řízení národního hospodářství".