Manželé Janešíkovi v Linhartovech na Bruntálsku zakoupili budovu bývalého hostince a diskotéky Peach Pit. V úkrytu pod střechou loni našli typický „sudetský poklad“, ve kterém nechyběly ani stranické legitimace nacistů, vkladní knížky nebo fotografie mužů v uniformách SS.

Poklad, který byl koncem války ukrytý na půdě v Linhartovech | Video: František Kuba

Dokumenty obsahují také jména konkrétních lidí, ale poklad měl především podobu dvou kufrů přeplněných oblečením, ložním prádlem a obuví. V tajné skrýši na půdě se ukrývaly také kovové konve na mléko, z nich jedna dokonce byla plná vyškvařeného sádla.

Nálezci darovali poklad krnovskému muzeu. Prošel konzervátorskými a restaurátorskými procesy a poprvé bude vystaven v krnovské Flemmichově vile od 6. ledna 2024. „Vše pochází ze třicátých až čtyřicátých let dvacátého století. Jejich původní majitelé byli německé národnosti, patrně tehdejší majitelé zdejšího hostince. Krom toho, některé dokumenty byly značně choulostivé povahy, třeba takové stranické legitimace NSDAP,“ konstatovalo muzeum.

Výstava ve Flemmichově vile bude veřejnosti přístupná až do konce března.

Cenný přírůstek do sbírek

„Nás tato přehlídka dobové módy i zajímavých dokumentů naplnila úžasem. S povděkem jsme depot od manželů Janešíkových vyzvedli. Do některých předmětů se zub času bohužel zakousl až příliš. Po ošetření a restaurátorském zásahu se drtivá většina předmětů stala cenným přírůstkem do našich sbírek,“ uvedl krnovský historik Alexandr Michl-Bernard, který se společně s kolegy z krnovského muzea pustil do zkoumání pokladu z půdy v Linhartovech.

Potvrdil, že k objevu došlo náhodou, když současní majitelé domu - manželé Janešíkovi - začali za deště pátrat, kudy jejich střechou protéká voda.

Nález mezi prvními prozkoumala restaurátorka textilu Martina Motyčková, která posoudila hodnotu textilií a navrhla další postup. „Dámská móda a ženské oděvy z tohoto období jsou dobře zdokumentované, ale pánského oblečení v depozitářích muzeí moc nebývá. Nosilo se často a tak dlouho, až se úplně opotřebovalo a vyhodilo,“ uzavřela Motyčková.