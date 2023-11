Paní Hildegarda Zebišová se narodila v Krnově 10. listopadu 1919. Jako jediný člověk může o sobě prohlásit: „Žiju v Krnově už 104 let“. V Domově pro seniory Krnov se v pátek 10. listopadu sešli gratulanti na oslavě 104 narozenin paní Zebišové. Za město Krnov jí přišla blahopřát místostarostka Monika Dudová a matrikářka Zuzana Hoferková.

V Domově pro seniory Krnov oslavila 104. narozeniny nejstarší občanka Krnova: paní Hildegarda Zebišová. Narodila se v Krnově Kostelci 10. listopadu 1919. | Foto: Městský úřad Krnov, se souhlasem

Je to příležitost připomenout životní příběh oslavenkyně, která prožila století velkých dějinných události pohledem obyčejného člověka a jeho rodiny.

Narodila se v Kostelci, kde bydlela se svými rodiči v areálu továrny bratří Dudelů. Otec zde byl zaměstnán jako strojník. „Díky krásnému okolí měla pěkné dětství. Často vzpomínala, jak se v létě koupali v řece a u náhonu a v zimě tam bruslili, jak pořád byli venku,“ uvedl její syn Zdeněk Zebiš, když maminka slavila stovku.

Základní školu absolvovala paní Hildegarda v Kostelci a po jejím skončení pokračovala klášterní školou pro dívky, která se nacházela v Hlubčické ulici v budově, kde dnes sídlí Charita. Jelikož kromě domácích prací se dívky ve škole učily také vést účetnictví nebo psát na stroji, získala po škole práci v účtárně firmy Tuchhaus Schulhaber, zásilkového obchodu s textilem v krásném domě na krnovském Hlavním náměstí 22.

Nech ji jít, ta chcípne sama. Krutá slova vojáka zachránila Evě Erbenové život

Změna nastala po Mnichovu. Židovský obchodník Adolf Schulhaber opustil Krnov, čímž si ale život nezachránil a byl zavražděn nacisty v koncentračním táboře.

Paní Hildegrada si našla práci na radnici v matrice, kde pracovala po celou dobu 2. světové války. Proč nemusela rodina po Mnichovu opustit Sudety a mohla zůstat v Krnově, vysvětlil Zdeněk Zebiš: „Babička byla z Milotic, a když sloužila ve Vídni, poznala tam dědu. Po první světové válce nebylo ve Vídni moc dobře a v Miloticích měli rodiče babičky statek, tak se rozhodli přestěhovat sem a už tu zůstali. Protože děda měl rakouské občanství, odsun se na ně nevztahoval.“

Po válce paní Zebišová pracovala jako administrativní pracovnice ve firmě Sedia, předchůdkyni nábytkářských závodů UP Krnov, ale jen do jejího znárodnění v roce 1947. V tomto roce se vdala za Josefa Zebiše, technického úředníka ve Strojosvitu, a přestěhovala se z Kostelce do Krnova do Jiráskovy ulice, kde má trvalé bydliště dodnes.

Zdena Mašínová po zhlédnutí filmu Bratři: Bylo to velmi emotivní

Po narození dvou dětí, chlapce a dívky, byla v domácnosti. Od roku 1967 do 80. let pracovala jako obchodní referentka zahraničního obchodu v Investě AG, pozdějším Strojimportu. Po smrti manžela v roce 1988 pobývala většinu času střídavě u syna a dcery, kteří emigrovali do Německa. Každé léto ale trávila v Krnově. Od prosince 2017 žije v Domově pro seniory Krnov.

„Maminka celý život sportovala. Její vášní bylo lyžování. Tomu se věnovala nejen v Kostelci na Bezručově vrchu, ale jezdila do Jeseníků, Karlovy Studánky, na Praděd. Lyžovala do pozdních let, i kolem devadesátky si ještě vyjela na běžkách. Celý život také jezdila na kole, už v mládí se z Kostelce dopravovala do práce jen na kole a kolo jsme jí zakázali, když měla 93 nebo 94 let, protože bourala. Ráda rovněž plavala a ještě po devadesátce chodila na krnovské koupaliště. Byla to známá trojka: paní Čechová, paní Velkoborská a maminka, trávily tam vždy celá dopoledne. Ráda cestovala, měla hodně přes osmdesát, když sama procestovala Evropu a navštívila i Izrael nebo Jordánsko. S radostí se starala o zahrádku, kde měla krásnou skalku,“ popsal už dříve na oslavě stých narozenin široké spektrum aktivit Hildegardy Zebišové její syn. Předpokládá, že hlavně činorodost a pohyb na čerstvém vzduchu byly maminčiným receptem na dlouhověkost.