Dva případy uštknutí jedovatou zmijí museli řešit lékaři v krnovské nemocnici. Jeden had zaútočil na ženu při sečení trávy. Druhý napadl muže, který chtěl pomoci zmiji vyhřívající se na slunci přímo na silnici.

Zmije obecná. Ilustrační foto | Foto: Karel Hutr

Krnovská nemocnice letos už zaznamenala dva případy uštknutí hadem. V prvním případě chtěl třiačtyřictiletý muž zachránit zmiji, která se vyhřívala na silnici. Nevděčná zmije nepochopila, že jí pomáhá. Had se svému zachránci odvděčil kousnutím do ruky. Muž se silnými nevolnostmi skončil v krnovské nemocnici.

Antisérum z Prahy

„Návaly horka, výrazné pocení a zažívací obtíže donutily pacienta k návštěvě naší nemocnice. Stupeň otravy byl poměrně těžký, a proto jsme příznaky konzultovali s Toxinologickým centrem KARIM Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a požádali o vydání antiséra. Muž byl po několikadenní hospitalizaci propuštěn domů,“ uvedl vedoucí lékař jednotky intenzivní péče interního oddělení krnovské nemocnice Bronislav Čapek.

V krnovské nemocnici se v létě starali také o devětapadesátiletou pacientku, kterou zmije kousla při sekání trávy. „Pacientka vykazovala jen mírné lokální příznaky – otok a bolest nohy. V jejím případě stačila léčba antihistaminiky a kortikoidy. Po čtyřdenní hospitalizaci byla propuštěna do domácí péče,“ popsal druhý případ uštknutí Bronislav Čapek.

Smrtelné účinky jsou vzácné

Prvním příznakem uštknutí jsou dvě až čtyři malé ranky, v jejichž okolí dochází k otoku s výrazným bledým středem. Následuje zvýšená teplota doprovázená silným pocením, pocity na zvracení, bolestí břicha či průjmem.

Co dělat, když vás kousne zmije:



Před odborným lékařským ošetřením je vhodné uložit postiženého do stínu, podávat nápoje (vyhnout se kofeinovým a alkoholickým nápojům).

Poraněnou končetinu je dobré chladit, ale neledovat. Končetina se může dát do zvýšené polohy a je vhodné sundání šperků či hodinek, které by po otoku mohly bránit průtoku krve.

Zmijí jed se nikdy nesmí vysávat, rána se nesmí rozřezávat a končetina se nesmí zaškrcovat!

„Smrtelné účinky zmijího jedu jsou vzácné. Největší nebezpečí představuje uštknutí pro děti do tří let. Komplikací ale mohou být výrazné otoky nebezpečné zejména v oblasti krku a hlavy. Riziko představují také infekce v ráně nebo alergické reakce, které mohou vést až k anafylaktickému šoku. Proto doporučujeme vždy vyhledat lékařskou pomoc. Pacient je obvykle hospitalizován na jednotce intenzivní péče, dostává léky proti alergii, popřípadě antibiotika, v nejtěžších případech pak antisérum. V nemocnici zůstává, než odezní reakce na hadí jed,“ dodal Bronislav Čapek.

Otrava zmijím jedem má pozvolný nástup. Důležité je proto zachovat klid a zajistit transport pacienta do zdravotnického zařízení.

Chlapce pokousal pavouk

V ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost krnovské nemocnice ošetřili během letošního léta také desetiletého chlapce, kterého kousnul pavouk neznámého druhu přímo do rtu.

„S pacientem do nemocnice dorazili rodiče. U dítěte bylo viditelné drobné poranění na rtu, včetně otoku. Chlapec nejevil známky otravy ani nevykazoval jiné obtíže. Doporučena mu byla léčba antihistaminiky. Po dvou dnech byl zcela v pořádku,“ sdělila mluvčí nemocnice Květa Urbánková.