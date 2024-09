„Opakovaně se stává efektivním prostředkem záchrany, pokud potřebují urgentní zdravotnickou pomoc lidé v místech, které voda dočasně odřízla od pozemního spojení a sanitní vozidla se k nim včas nedostanou,“ řekl mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl.

Posádka vrtulníku proto byla během neděle vyslána postupně ke třem pacientům.

Před devátou hodinou vrtulník záchranářů letěl k osmašedesátiletému muži do Holčovic, který byl evakuován z domova do místní základní školy a následně začal jevit známky cévní mozkové příhody. Po ošetření jej záchranáři vzdušnou cestou přepravili do ostravské fakultní nemocnice.

Následně letěla posádka do vodou sužovaného Krnova. „V zaplaveném domě, z něhož se jeho obyvatelé včas neevakuovali, se nacházel starší muž s interními obtížemi. Posádka jej pomocí palubního jeřábu vyzvedla střešním oknem a na přístupném místě předala k pozemní přepravě do zdravotnického zařízení,“ popsal zásah Lukáš Humpl.

Zatím posledním zásahem byl let do Města Albrechtic, místní části Žáry. Tým leteckých záchranářů poskytoval přednemocniční neodkladnou péči starší ženě s vážnými dechovými obtížemi. „Rovněž v tomto případě muselo být k evakuaci pacientky využito vyzvednutí lanovou technikou. Následně byla předána do péče opavské Slezské nemocnice,“ uzavřel mluvčí.