V minulosti tam trpěla celá řada vězňů. Před zavřením v roce 1956 v ní pobývaly oběti komunistického režimu. Bývalá káznice mezi ulicemi Cejl, Soudní a Bratislavská v brněnských Zábrdovicích se má proměnit v kreativní centrum. Představitelé města nedávno stáhli žádost o územní rozhodnutí. Pro snadnější získání povolení záměr rozdělí do dvou částí.

Podle primátorčina náměstka Tomáše Koláčného reagovali na patovou situaci, kdy čelili námitkám, protože se někteří staví proti demolici části věznice. „První etapa je z mého pohledu nejkruciálnější, týká se revitalizace vnitřního traktu. Podle posudků jsou tam krovy v havarijním stavu, v nejhorším případě by mohly i spadnout," řekl Koláčný.

Unikátní káznice v Brně se bortí. Krovy a stropy rozežírá hmyz a ničí houby

Pro první etapu předpokládají zástupci města získání potřebných povolení ještě letos. Zároveň čekají na vypsání výzvy z evropských fondů, které mají z části pokrýt náklady.

Druhá fáze úprav věznice se má zaměřit na novější část u Bratislavské ulice. Vynutí si demolici. Proti bourání odpůrci dokonce sepsali petici. „Žádná část areálu autenticky dochované věznice není méně hodnotná. Nedopusťme demolici, která zachová jen „vybrané“ části věznice. Její unikátní hodnota spočívá v autenticitě celku,“ napsal v internetové petici její autor, dokumentarista Jan Plachý.

O povolení pro druhou část projektu chtějí zástupci města požádat také letos. Očekávají znovu podání námitek ze strany odpůrců. Nemají ale ovlivnit první část úprav zaměřenou na starší část věznice. Souhrnné náklady na revitalizaci káznice se podle předpokladů v současnosti pohybují okolo půl miliardy korun, upřesní ji až další příprava. Zhruba polovina peněz má jít z městského rozpočtu, druhá z evropských fondů.

Káznice na Cejlu



Výstavba začala v roce 1772.



Jako věznice fungovala mezi lety 1774 až 1956.



Pak sloužila jako depozitář Moravského zemského archivu.



Poslední víc než dekádu ji zástupci města plánují přeměnit v kreativní centrum.



Od roku 2018 tam je svébytné kulturní a komunitní centrum.

U projektu přeměny káznice na centrum pro kreativce už představitelé města získalo územní rozhodnutí, nenabylo ale platnosti. Do věci zasáhl nadřízený krajský úřad, který ji loni řešil v přezkumném řízení. „Jako nadřízený orgán pro procesní pochybení původní závazné stanovisko zrušil a věc vrátil magistrátu k novému projednání," uvedl Petr Holeček z tiskového odboru krajského úřadu.

Prostory káznice mají po úpravách nabídnout divadelní sál, ateliéry, zkušebny, dílny. Multifunkční zázemí poslouží divadelníkům, hudebníkům, výtvarníkům nebo třeba designérům. Běžní lidé tam zamíří do kavárny nebo třeba ateliérů. Součástí prostor má být i expozice připomínající historii věznice.

Do bývalé káznice mohou Brňané zamířit už nyní. Konají se tam společenské akce, výstavy či divadelní představení. Znalci tam pravidelně provází zájemce na komentovaných prohlídkách. „Uvažujeme o tom, že je budeme dělat zadarmo, abychom prostory zpřístupnili všem," poznamenala mluvčí brněnského Turistického informačního centra Adéla Nováková.

Podle zakladatele projektu Industra Pavla Stratila odpovídající prostory pro umělce a kreativce v Brně zásadně chybí. „Nikdo jiný než my to nedělá v takovém rozsahu, v jakém si to město zaslouží," poznamenal. Industra představuje místo, které umělcům nabízí výstavní prostory, ateliéry, zkušebny, divadelní jeviště, sdílené dílny nebo pracovní prostředí. Sídlí v areálu Nové Zbrojovky, rozkládá se na ploše až čtyř tisíc metrů čtverečních.