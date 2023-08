Lov bouřek není jen doménou mužů. Dokazuje to třicetiletá Andrea Dušková z Kroměříže. Blesků a hromů se sice trochu bojí, nicméně učarovaly jí natolik, že kdykoliv meteorologický radar ohlásí blížící se přírodní divadlo, vydává se mu vstříc s fotoaparátem v ruce. „Na bouřkách mě baví sledovat sílu přírody,“ říká absolventka střední podnikatelské školy, která pracuje jako referentka nákupu.

Bouřka a bouřkové mraky zachycené lovkyní bouřek Andreou Duškovou z Kroměříže | Foto: se svolením Andrey Duškové

Takzvané lovení bouřek se stalo celosvětovým fenoménem, co k němu přivedlo vás?

Zcela jednoduše řečeno – odjakživa mě fascinovala obloha a především bouřkové mraky. Vždy jsem spěchala za město i s mou první zrcadlovkou, abych mohla fotit přicházející bouřku. Dá se říct, že bouřky byly jedním z prvních objektů, které jsem začala tehdy fotit. Zároveň jsem se začala zajímat i o teorii, jak bouřky vznikají.

Jak dlouho už jste lovkyněmi bouřek? Jste mezi lovci – muži spíše výjimkou, nebo je vás, lovkyň, v regionu více?

Fotografování bouřek mě baví už celkem dlouho, moje první fotka bouře je z roku 2015. Dříve jsem fotografovala spíše pro sebe, jako lovec bouřek jsem se necítila. Oficiální lovkyní bouřek jsem asi rok, co jsem se stala členkou neziskové organizace Czech Thunderstorm Research Association. Žádnou jinou lovkyni bouří z okolí neznám, ale to ještě neznamená, že tu nějaká není.

Lovkyně bouřek Andrea Dušková z KroměřížeZdroj: se svolením Andrey Duškové

Čím vás bouřky fascinují? Přece jen se jich spousta lidí spíše bojí.

I já se jich bojím. Nebát se je nebezpečné. Na bouřkách mě baví sledovat tu sílu přírody, a to dechberoucí představení na obloze. Je úžasné pozorovat, jak se k vám ženou obrovské bouřkové mraky. A protože je můj koníček fotografování, rovnou je fotím, abych se o tu podívanou mohla podělit s ostatními. Ale je pravda, že většina lidí bouřku nesleduje, spíše se utíkají schovat.

S pomocí jaké techniky bouřky lovíte?

K lovení bouřek používám radar. Fotografuji jen v okolí svého bydliště, a tak mi bohatě stačí. A samozřejmě mám digitální zrcadlovku k dokumentaci.

Co je cílem nebo výsledkem konkrétního lovu? A jaké výsledky máte na svém kontě vy?

Mým cílem je zachytit přicházející bouřku. Může jít o silnější přeháňku nebo třeba celé pásmo bouřek. Moje úlovky jsou většinou shelf cloudy nebo supercely.

Dostala jste se někdy do situace, kdy už jste se kvůli bouřce cítila v nebezpečí?

Ano, zrovna nedávno. Dostala jsem se do jádra supercely a poryvy větru byly tak silné, že mi začaly nepříjemně cloumat s autem a do toho začali padat i kroupy. Naštěstí ne velké. Musela jsem se schovat na místní benzínce pod střechu.

Jedná se o sezónní koníček, nebo se dají bouřky pozorovat celoročně?

I v zimě se vyskytují bouřky, ale já osobně se tomu věnuji na jaře a v létě.