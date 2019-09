"Taková akce by se měla udržovat. Alespoň ti mladí vidí, že když v Americe jezdili pořádnými auty, my jsme ještě jezdili na koloběžkách,“ říká k auto moto burze František Julínek z blízkého Kojetína, který v neděli na výstaviště také zavítal. Podobně se Julínek vyjadřuje k tradici blešího trhu.

„Každý může vidět, že věci vyrobené před desítkami let se opět vrací do módy,“ myslí si František Julínek.

HLAD PO QUEENECH

Svůj velký návrat na scénu zažívají již delší dobu dlouho hrající desky - LP. Česká republika se v současnosti řadí mezi největší výrobce LP na světě. A bleší trh je jimi prošpikovaný. „Vozím na burzy zhruba osm až deset beden s deskami, v jedné je zhruba 150 kusů,“ ukazuje na přeplněné bedny prodejce Zdeněk Šípek.

„Jejich prodej neustále roste. Ale nevedu si žádnou evidenci, gramofonové desky jsou mým koníčkem, srdcovou záležitostí,“ pokračuje Zdeněk Šípek, který dosud nechyběl ani na jednom ročníku burzy na kroměřížském výstavišti.

„Nově vylisované desky jdou sice na odbyt, ale není to nic pro sběratele. Sběratelé chtějí původní verzi. Třeba nyní šel do kin film Bohemian Rhapsody od Queenu a najednou je všichni chtějí. Mohou vám ruce utrhat. A je jim jedno, zda se jedná o nově vylisované či původní vinyly,“ uvádí příklad Šípek.

„Mezi všemi nosiči jsou gramofonové desky stále pro člověka nejpřirozenější reprodukcí zvuku,“ chválí kvalitu černých disků Zdeněk Šípek. Na gramofonové desky nedá dopustit ani Vladimíra Zezulová z Kroměříže, která si hned jednu na bleším trhu pořídila.

„Mám doma samozřejmě i CD, ale vinyl je prostě vinyl. Není to nějaký návrat k retru. Prostě deska je pro mě top,“ pochvaluje si LP Vladimíra Zezulová.

I NA BLEŠÍM TRHU SE KRADE

Naopak špatné chvíle zažívají někteří prodejci náhradních autodílů.

„Je to špatné. Lidé letos nakupují málo,“ stěžuje si prodejce Jaroslav Blatný, který prodává náhradní díly na automobily Spartak, Felicie a Octavie. Vše veteráni.

„Roky jsem s auty dělal. Nikdo mi nemůže říct, že prodávám nějaké šmejdy. Přesto zájem ze strany kupujících není,“ pokračuje sedmasedmdesátiletý prodejce, který tvrdí, že příští rok bude obrážet burzy naposled.

„Už mě to zmáhá. A prodej nejde. Nemám to zapotřebí. Ročně se zúčastním několika desítek burz po celé České republice i části Slovenska,“ pověděl Blatný. Náhradní díly, které Jaroslav Blatný na burzu vozí, pochází ze dvou dílen. Vždy ve čtvrtek je naloží do kufru auta a o víkendu zkouší své štěstí.

Vlastimil Skotnica vypráví také o temné stránce burzy.

„Téměř pokaždé mě někdo okrade. I dnes ráno. Měl jsem tu brzdové destičky. A najednou byly pryč,“ popisuje ranní incident, který prý není ojedinělý.

„Není burza, aby mě nikdo neokradl. A nejsem sám,“ říká smutně.

„Je to můj koníček, moje hobby. Než být zavřený doma, raději si takto vyjedu na burzu. Když se něco takového stane, zamrzí to,“ dodává Vlastimil Skotnica, který je také rozmrzelý z toho, že se auto moto burza změnila v bleší trh, kde je k mání vše od zadního brzdového světla přes keramické hrnečky až po lovecké trofeje.

„Chápu logiku pořadatele, ale už to prostě nemá tu atmosféru,“ míní Vlastimil Skotnica.

Mluvčí Výstaviště Kroměříž Ondřej Kuropata se naopak spojení motoburzy s bleším trhem zastává.

„Dle nás je to výborný rodinný výlet. Pokud se třeba pánové jedou podívat na náhradní díly, vezmou ženu a děti, které budou zajímat odlišné věci,“ vysvětluje Kuropata.

„I tentokrát se přišlo podívat několik tisíc návštěvníků. Přesná čísla zatím k dispozici nemáme,“ vyčísluje zájem Ondřej Kuropata.