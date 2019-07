„Apokalypsa, tak bych to řekl. Jsme zasaženi kompletně. Nad námi to nešlo pásem, ale celoplošně. Rozdíl není ani v intenzitě,“ popisoval člen představenstva ZD Senice na Hané a vedoucí sadů pohled na stromy a ovoce, které bombardovaly kroupy o velikosti čtyř až šesti centimetrů.

Sadařům srazily k zemi 20 až 30 procent úrody. „Co je na stromech, je potlučeno a začne to zahnívat. S třešněmi uvidíme, zda aspoň něco půjde zachránit,“ povzdechl si nad následky živelní pohromy, kterou místní doposud nezažili. „Švestky jsou na tom stejně špatně. U nich je navíc problém s vodou, která zde stojí a dosti obnažila kořenový systém. Stromy to může přidusit,“ obával se trvalých následků.

Jablka shnijí a spadnou

Pod stromy na zemi leží velká část úrody jablek, pýchy vilémovských sadařů. Malvice, které zůstaly viset na stopce na větvích, jsou potlučené. „Je v nich otvor o velikosti malíčku. Jablka shnijí a spadnou. Kroupy navíc ulámaly letorosty, jednoleté i dvouleté,“ popisoval pohromu v jabloňových sadech.

Podívejte se, jak v Česku řádily bouřky a krupobití:

Ve Vilémově spadlo za 24 hodin 102 milimetrů srážek. Před týdnem to bylo 117 litrů na metr čtvereční. "Za dva týdny napršela třetina ročního průměru,“ poukázal vedoucí sadů.

„Když jsem 19. června odhadoval škodu na 30 až 80 procent. Nyní je to 60 až 100 procent. Je po letošní úrodě,“ hodnotil s tím, že zemědělské družstvo sice je proti následkům počasí pojištěno, ale škody to nepokryje. „Můžeme přijít o zákazníky, kterým nebudeme mít co nabídnout,“ obával se.

Dopady pocítí i brigádníci

Dopady pocítí i brigádníci, kteří se chystali na sklizeň. Komplikace to přinese Slovákům, kteří jezdí pravidelně a kvůli práci v sadech na Olomoucku si tyto rodiny berou dovolenou.

Krupobití, proudy vody a silný vítr, který v nárazech dosahoval až 90 kilometrů v hodině, poškodily zemědělskému podniku budovy a další zařízení. Plechové střechy jsou podle zaměstnanců samá díra od krup. Škody jsou i na plodinách na polích. „Zaměstnanci mají auta poničená od krup, doma zničené zahrádky, potlučené střechy. Následky úterních bouřek jsou hrozné,“ uzavřel Jaroslav Mačkal.