Se začátkem školního roku se znovu rozběhly i zájmové kroužky. Letošní návrat do nich byl ale pro děti obtížnější, než běžně po letních prázdninách bývá. Kvůli loňské pandemii koronaviru leckteří žáci přišli o fyzickou kondici i samotný návyk na daný kroužek docházet. Přesto zájem o sportovní, umělecké či jazykové kurzy neopadl, spíše naopak.

Ilustrační foto | Foto: Energie jinak

To potvrdila i majitelka Klubu sportovního plavání Pardubice Pavla Müller Mojžíšková. Už o prázdninách zaznamenala enormní zájem o základní výuku plavání pro děti ve věku od čtyř do jedenácti let. „Během pandemie se několik ročníků dětí nemohlo naučit plavat, což je obrovský problém. Místo předškoláků jsou z některých rázem prvňáčci a ti už mají dávno umět plavat,“ vysvětlila.