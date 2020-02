/FOTOGALERIE, ROZHOVOR/ Holý svah s krtinci, ve spodní části symbolické zbytky sněhu. Tak to vypadá v půlce týdne na sjezdovce na Zlatníku pod Visalajemi v Beskydech… a situace jen dokresluje mizérii letošní zimy. Jak říká provozovatel tamního ski areálu Petr Mikeska, je nejteplejší za 140 let. A sněhu je nejméně za 200 let. "Ale čekám, že ještě napadne!" doufá

Ve ski areálu Zlatník trvala zimní sezóna pouze devatenáct dní než kompletně roztál sníh, 26. února 2020 v Krásném. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Ze statistik vyplývá, že zima je nejteplejší za posledních 140 let a sněhu máme nejméně za posledních 200 let, “ konstatuje Mikeska ze Ski Klubu Vratimov. Projevuje se to samozřejmě též na Zlatníku; prosinec je bez bílé pokrývky, sněžit začíná až od ledna a lyžařská sezona tu trvá od 20. ledna do 22. února.