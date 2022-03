Krumlov odpouští uprchlíkům v penzionech a hotelech poplatky, poskytl i byty

Mnoho Ukrajinců je již ubytováno v Českém Krumlově. Některých se ujali poskytovatelé ubytovacích služeb jako jsou hotely, penziony a podobně. Tito ubytovaní Ukrajinci by za normálních okolností tedy měli povinnost zaplatit místní poplatek z pobytu, který činí 50 korun za osobu mimo dětí do 18 let.

Český Krumlov. Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Fuchs

Avšak požadovat po uprchlících tento poplatek v současné těžké situaci by bylo nevhodné. Proto rada doporučuje Městskému úřadu Český Krumlov jako správci poplatku, aby uprchlíkům tento poplatek odpustil. Rada také odsouhlasila pronajmout uprchlíkům byty Sociálních služeb SOVY. Kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině a s tím související migrační krizí bylo umožněno ukrajinským uprchlíkům využívat tyto byty bezplatně do konce března 2022. Od 1. dubna pak bude s Ukrajinci sepsána nájemní smlouva na tři měsíce, kterou bude možné prodloužit či vypovědět.