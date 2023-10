Jižní Čechy se probudily do velmi chladného rána, na některých místech dokonce mrazivého. Na Krumlovsku a Prachaticku klesly teploty nejvíc v celém Česku, extrém byl téměř sedm pod nulou. Víkend ale bude téměř letní.

Jinovatka. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Už v osm hodin večer zamířila teplota pod nulu na Pohoří na Šumavě. „Tam bylo nad ránem ve dvou metrech –4,2 °C, na Kvildě Perle spadla teplota dokonce až na –6,7 °C. To jsou dva extrémy z jihu Čech,“ přiblížil meteorolog z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Václav Kubišta. „Ráno bylo opravdu hodně studené. Další rána už tak chladná nebudou, jelikož přibude oblačnosti.“

OBRAZEM: Do Lipna přitéká rekordně málo vody. Hladina klesá a odhaluje břehy

Další, ještě chladnější ráno by mohlo přijít z neděle na pondělí. „Otázka je, co provede oblačnost, ale to uvidíme o víkendu, až se to přiblíží,“ dodal.

Mrzlo také např. ve Volarech, na Lučním potoce teplota spadla pod nulu po 22. hodině a držela se tam až do ranních hodin. V Českém Krumlově bylo ráno 4,1 °C.

Jižní Čechy před sebou mají polojasný až oblačný čtvrtek, nejvyšší denní teploty vystoupají na 16 až 19 °C, na horách bude 12 až 15 °C. V pátek bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 17 až 20 °C, na horách 13 až 16 °C.

O víkendu pak můžeme počítat s téměř letními teplotami, v sobotu má být přes den 19 až 23 °C, v neděli pak 18 až 22 °C.