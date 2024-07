Zatím malý zájem projevují letos turisté o Krušné hory. Podle některých místních podnikatelů je situace nejhorší od dob covidové pandemie. Poloprázdné jsou horské penziony a zcela prázdné jsou zdejší restaurace.

„Čechy začínají být pro Čechy drahé, za podobné peníze pořídí dnes dovolenou u moře. A to se zaměřujeme na rodiny s dětmi,“ konstatuje provozní rodinného resortu Abertham v Abertamech Andrea Changová a pokračuje: „Pokles máme tak o 75 procent. Nejde už o to, že lidé odhlašují pobyty, my nemáme vlastně žádné rezervace. Že si u nás někdo zamluví týdenní pobyt, je opravdu rarita. Poprvé jsme tak přes léto zavedli pobyt na jednu noc, poprvé jsme letos také otevřeli restauraci i pro neubytované, a stejně to vůbec není žádná hitparáda.“

Jak dodává, majitelé resortu si byli vědomi, že ceny zvyšovat i přes inflaci nemohou, prostor pro zisk se tak ještě více ztenčil. „A to jsme si vloni říkali, že se situace od pandemie začíná zlepšovat, letos je to ale bída,“ uzavírá provozní z abertamského penzionu.