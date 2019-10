V Kroměříži vyhlásili boj proti hlodavcům. Do ulic vyrazí deratizéři

Veřejná prostranství, sídliště i odpadní kanalizace v Kroměříži, všechna tato místa by brzy měla být bez krys a jiných škodlivých hlodavců. Zajistí to pravidelná podzimní celoplošná deratizace, která potrvá do konce října.

Ilustrační foto. | Foto: archiv MÚ Kroměříž