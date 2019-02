Představitelé Znojma zruší k poslednímu srpnu tohoto roku dietní jídelnu pro důchodce v Centru sociálních služeb Znojmo. O tom, že kuchyň skončí, mluví lidé ve Znojmě už několik týdnů.

Místním se záměr příliš nelíbí. „Jídelna, která vaří čtyři sta obědů nemá budoucnost? Mnoho z obyvatelů domova není schopno ujít více jak sto metrů a to ještě o holích a měli by si pro obědy chodit do nedaleké školy? Navíc v době prázdnin ani škola, ani podobné zařízení nevaří,“ zlobil se obyvatel Znojma Zdeněk Švejda.



Jak dodal, zajímaly by jej důvody. „Na jednu stranu se město o seniory stará, na druhou jim hází ne klacky, ale klády pod nohy,“ nešetřil kritikou Švejda.