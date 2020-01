„Čím jsem starším, tím je to pro mě všechno těžší. Ale stále mě to baví,“ usmál se 60letý kulturista, který pracuje na městském úřadě. Dříve vedl duchcovskou městskou policii.

Den startuje ve 4.30 jízdou na spinningovém kole. Do pedálu šlape 45 minut. Po práci jde do posilovny. Večer zakončuje opět 45minutovou jízdou na kole. „Chodím do posilovny TJ Sokol Duchcov. Mám tam dobré podmínky. Když se blíží závody, tak cvičím až šestkrát týdně, jinak čtyřikrát,“ vylíčil.

Hodně důležitou součástí přípravy duchcovského kulturisty je jídelníček. Před závody v něm není místo na nějaký bůček či jelítko. Když má ale do závodů daleko, tak občas zhřeší něčím „prasečím“ či pivem. „Strava je velmi důležitá. Jím 6x denně například kuřecí maso, vaječné bílky, rýži. I mezi závody se snažím dodržovat nějaký režim. Přeci jenom špeky a faldíky by na pódiu při soutěži nevypadaly dobře,“ dodal.

Právě vykreslenost postavy při soutěži rozhoduje. „Hrát“ musí svaly po celém těle. Aby kulturisté na pódiu vypadali dobře, tak používají různé oleje, které nahrazují opálení a dodávají kůži lesk. „Neopálené bílé tělo nevypadá pod světly na pódiu moc dobře, takže se taky mažu. Nepovolené prostředky, které vám naženou svaly, jdou ale mimo mě. Dělám to pro zábavu a ničit si zdraví nějakou chemií nemám zapotřebí,“ pronesl.

V soutěžích se mu daří

Hübner se nedávno zúčastnil dvou prestižních měření sil. V Karlových Varech na ICN Naturel Cupu obsadil v kategorii nad 50 let druhé místo a nominoval se tak na mistrovství Evropy. To proběhlo na podzim loňského roku ve slovenské Banské Bystrici. Silák z Duchcova na něm vybojoval v kategorii nad 60 let stříbro. Pyšnit se může také titulem nejúspěšnější sportovec 50+ pro rok 2019 České společnosti pro naturální sport. „Kulturistika je hodně o cvičení, vůli a taky penězích. Jsem rád, že mi v tomto směru pomáhá i město Duchcov.“

Duchcovský kulturista může získat i další ocenění, a to v tradiční anketě Nejúspěšnější sportovec Teplicka 2019. Nominován je v kategorii veteránů.