Dnes už je Marie Antonie Světláková studentka krnovské průmyslovky. Deník ji požádal, aby popsala příběh své fotografie. Vznikla jen díky náhodě a štěstí začátečníka, který ve správný čas stál na správném místě? Nebo se v okamžiku zmáčknutí spouště u Marie Antonie Světlákové projevila intuice a vrozený fotografický talent? A hlavně: přežili jezdec a kůň?

„Byli jsme s mamkou a s taťkou na výletě ve Světlé Hoře zrovna v den, kdy tam byly nějaké jezdecké závody. Šli jsme se tam jen tak ze zvědavosti podívat. Když jsme šli kolem překážky, přes kterou skákali koně, taťka mi řekl: ‚postav se sem, odtud dobře uvidíš‘. Líbilo se mi to, tak jsem vytáhla mobil. Prostě jsem několikrát cvakla, jak skáčou přes překážku, a zrovna se mi podařilo zachytit, jak jeden kůň padá,“ popsala Marie Antonie Světláková výlet, který prožívala jako dvanáctiletá žákyně bruntálské Základní školy Jesenická.

Drobné nedokonalosti

Porotci česko-polské soutěže mladých fotografů autorce prominuli nedokonalosti způsobené technickými limity mobilu. Nejde přece o soutěž profesionálů, ale dětí a mládeže. Kompozice, atmosféra a síla sdělení přehlušily všechny technické nedostatky fotografie z mobilu. Předsedou odborné poroty byl fotograf Jindřich Štreit. Hodnotila fotografie sedmdesáti žáků a studentů z okresu Bruntál a gminy Prudnik.

Ikonickou fotografii letícího koně a žokeje těsně před dopadem pořídila Marie Antonie Světláková mobilem v roce 2018. Bylo jí tehdy dvanáct letZdroj: Deník/František Kuba

„Bylo mi tehdy dvanáct let, takže za mě v mnohém rozhodovali rodiče. Rozhodli, že se jede na výlet do Světlé Hory. Taťka řekl, postav se sem, a já jsem ho poslechla. Vytáhla jsem telefon, protože se mi tam líbilo. Nějaké silné emoce jsem v okamžiku pádu neprožívala. Všechno mi to došlo až potom. Samozřejmě se mi ulevilo, když po pádu kůň odklusal pryč a také žokej vypadal, že bude v pořádku. Sám se bez pomoci postavil. Na fotce to vypadá strašně, ale snad se jim nic vážného nestalo,“ uvažuje Marie Antonie Světláková.

Fotografování ji začalo bavit. Když se jí ve škole dostal do rukou letáček, že existuje soutěž mladých fotografů, už měla ve svém archivu hodně dobrých fotografií. „Zvažovala jsem, že tam pošlu úplně jiné fotografie, které se mi líbí. Nad touto fotografií jsem dlouho přemýšlela. Je na ní hned vidět, že to není focené profesionálně a že má své vady. Byla jsem nerozhodná, ale mamka mě přemluvila, ať ji přihlásím,“ poděkovala dívka mamince za dobrou radu.

Od té doby posílá snímky do fotografických soutěží. Ocenění přibývá. Asi to nebyla náhoda, že ve Světlé Hoře na závodišti vystihla ten správný zlomek sekundy.