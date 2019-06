/FOTO/ Přejezd plovoucí lávky v Osečné na Liberecku dvaadvacátým rokem vyzývá nejednoho nadšence. I letos se našlo šestnáct odvážlivců, kteří se v sobotních odpoledních hodinách pokusili na kole zdolat Kundratickou lávku. Více než padesát metrů dlouhá trať vedoucí přes místní rybník, tvořená prkny, byla přivázána k nafouklým duším pneumatik. Závodníci se tak museli připravit na pořádné balanční cvičení.

„Je vidět, že se toho nebojí a jde do toho po hlavě,“ glosovala moderátorka soutěže situaci, kdy jeden ze soutěžících letěl z kola rovnou do vody. Své schopnosti poměřil s ostatními i Matyáš, který jako jediný ze soutěžících nebyl plnoletý. I on ale za hlasitého potlesku desítek fanoušků skončil tam, kde letos všichni cyklisté místo ve vytouženém cíli na druhém břehu s hlasitým plesknutím ve vodě.