Patronkou akce se stala scénografka a malířka Marcela Jeřábková z Horšovského Týna. Protože se dlouhodobě zajímá o Japonsko a tamější umění, hned věděla, že ztvární hraběnku Mitsuko Aoyamu. Ta pocházela právě z Japonska a na zámku v Poběžovicích žila se svým manželem Heinrichem Coudenhove-Kalergim a dětmi.

„Jsem nadšená pro Mitsuko. Obdivuji její statečnost. Byla vytržená ze svých kulturních podmíneka musela si zvykat na úplně jiný svět. V Japonsku je opravdu velmi populární, zatímco v České republice o ní lidé tolik nevědí. Udělala jsem proto její portrét,“ zdůvodnila Jeřábková.

Ve svém ateliéru vede umělecké kurzy, a tak zapojila i své žačky. „Nejdřív se tvoření trochu bály, protože to nechtěly zkazit. Ale pak se osmělily a vzaly mi všechny kameny, které jsem dostala,“ pokračovala.

Japonské symboly i chodské motivy

Při práci používala akrylové barvy. Nejdříve oblázky vyčistila a odmastila, potom položila základní barvu a na ni nanesla další vrstvu, kterou zafixovala lakem. Na kamenech se kromě Mitsuko a japonských symbolů objevují i chodské motivy, pohádkové postavy či samotný zámek v Poběžovicích.

„Moc se mi ten nápad líbí. Je to pro dobrou věc. Navíc to vzbuzuje aktivitu u lidí, a to ještě uměleckou formou. Toho není nikdy dost,“ myslí si scénografka a malířka. Všechny výtvory, jež vznikly v jejím ateliéru, už odvezla do informačního centra v Poběžovicích.

Jeho vedoucí Jitka Molnárová už tady má téměř kompletní sbírku čítající sto kusů. „Zapojili se profesionální umělci i třeba maminky na mateřské. Šestého června se u nás v infocentru koná vernisáž, kde se budou všechna díla prodávat. Peníze pak použijeme na kopie vstupních dveří do zámku,“ sdělila Molnárová.