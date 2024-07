Podle kuřimského starosty Draga Sukalovského by kosterní pozůstatky mohly být staré až tři nebo čtyři tisíce let. „Nejstarší nález v Kuřimi byl datovaný do doby paleolitu, jednalo se o hrot oštěpu,“ uvedl a doplnil, že nedaleko místa vedla v dávných dobách kupecká stezka z Brna na sever.

Protože se archeologům nepovedlo u kostry najít žádné další předměty, nelze její stáří s jistotou odhadnout.

„Může to být od pěti tisíc let až do středověku, je to věštění z křišťálové koule. Spíše se přikládám k desátému nebo jedenáctému století našeho letopočtu,“ podotkla Andrea Matějíčková z brněnské pobočky Ústavu archeologické a památkové péče.