Svatomartinské oslavy spojené s husími hody a ochutnávkou mladého vína se staly už tradicí a těší se na ně pravidelní i náhodní návštěvníci řady restaurací v regionu.

Restaurace Pizza Coloseum připravila Svatomartinskou husu, která je součástí Svatomartinských hodů, 8. listopadu 2019 v Ostravě. | Foto: Deník / Vladimír Pryček

Zájem o speciality došel tak daleko, že do své nabídky zařadily husu také podniky, u kterých byste to možná ani nečekali. Na husu si tak můžete zajít třeba do sítě restaurací Pizza Coloseum, která se stala vyhlášenou spíše díky italské kuchyni.