Volebními slogany se snaží upoutat politici na jihu Moravy voliče před říjnovými krajskými, a někde i senátními, volbami. Některé vzbuzují mezi lidmi vášně. Třeba heslo SPD na autobusu k inkluzi.

Starosta Znojma Jan Grois jako Superman. | Foto: Martin Grus

Jako superman je vyobrazený znojemský starosta a kandidát do Senátu za Znojemsko Jan Grois na koláži, kterou vytvořil znojemský kreativec Martin Grus. Deník Rovnost se zaměřil na pikantnosti i zajímavé billboardy v předvolebních kampaních. Na začátku října budou kromě voleb do krajského zastupitelstva také do Senátu za Brno-město, Vyškovsko a Znojemsko.