Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (KSÚSV) bude na opravu výtluků po zimě potřebovat zhruba sedmdesát milionů, odhadl ředitel Jan Míka. Kvalita silnic se ale za poslední rok rapidně zhoršila. Důvod? Těžba v lesích napadených kůrovcem.

U vytěženého dřeva se hovoří o plnometrech. Jeden plnometr čerstvého smrkového dřeva může vážit až tunu, u vysušeného je to zhruba polovina. „Z lesů se vyváží obrovská kvanta materiálu. Předloni to bylo kolem tří milionů plnometrů, v loňském roce to bylo deset milionů a teď to může být patnáct milionů, to je obrovská váha,“ uvedl Míka.

Silnice třetí třídy nejsou stavěny na těžké mechanismy, ale často jde o jedinou příjezdovou cestu do lesa. „A to dřevo se musí odvézt a zpracovat,“ podotkl Míka. „Kde skončí těžba, tam to opravíme, ale začne jinde,“ dodal.

Inspektoři silnic a mostů na KSÚSV kontrolují dvakrát za měsíc všechny úseky silnic druhé třídy a zapisují závady. Silnice třetí třídy projíždí alespoň jednou měsíčně. Další informace dostávají silničářů od starostů obcí i řidičů.

Poškození místních a účelových komunikací je problémem mimo jiné v Přibyslavi. „Doprava byla za poslední rok pětinásobná oproti předchozím letům. Budeme to muset řešit, ale zásoby na skládkách v lesích, které je potřeba vyvézt, jsou stále velké,“ sdělil starosta Martin Kamarád (ODS) s tím, že se aktuálně opravují jen velké díry a úseky ve velmi špatném stavu.

Kamiony vozící kůrovcové dřevo s sebou nesou i další negativa. „Je to katastrofa. Kamiony jezdí přes most, bojíme se o sochy na něm a hlavně aby to vydržel. Navíc je na silnicích z této dopravy velký nepořádek a ohrožují také bezpečnost obyvatel,“ řekla například starostka Brtnice Miroslava Švaříčková (ODS). Náměstek jihlavské primátorky Vít Zeman (Žijeme Jihlavou – TOP 09) pak poznamenal, že „zelený filtr“, který dříve chránil město před negativními vlivy dálnice, odchází na pilu.