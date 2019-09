Jak vysvětlil předseda tenisového klubu Jan Salava z TJ Svah Všebořice, největší problém kurtů v „Resslovce“ jsou vysoké provozní náklady. Případný provozovatel by je totiž musel zavlažovat z veřejného vodovodu. „Do toho se nevyplatí investovat. Není to komerčně dlouhodobě únosné. Škoda, sportovišť tu není tak moc,“ řekl.

Během léta stojí hodinový pronájem kurtu v Ústí stokorunu. V zimě, kdy je třeba si jít „zapinkat“ do haly, ať už klasické, nebo nafukovací, zájemce zaplatí od 250 do 400 za hodinu. Proto prý amatéři často hrají během zimy čtyřhry, jinak je to prostě pro běžného Ústečana příliš drahé.

Za nepohodlné považuje Salava i chybějící zázemí, jelikož toalety a sprchy musí klienti využívat školní. Další překážkou má být i krátkodobá nájemní smlouva na rok. To ale ředitel školy Jaroslav Mareš coby omyl uvedl na pravou míru. „To si přál původní nájemce, který říkal, že neví, jak na tom za rok bude. Už je to několik let. Krátkodobou smlouvu bychom samozřejmě nepožadovali,“ reagoval Mareš.

Ředitel zároveň potvrdil, že se budou snažit tenisové kurty uvést do použitelného stavu. „Je sice pravda, že se nám nedaří sehnat nájemce, ale budeme se snažit sehnat peníze na obnovu a rekonstrukci. Jenže udělat to podle moderních standardů znamená i několikamilionovou sumu. Tenis ale chceme udržet,“ slíbil.

Už prý vyčlenil školníky a přihlásili se mu studenti školy, kteří mají zájem pomoci s vyčistěním dvorců od plevele a prorůstajících náletových dřevin. Zároveň by se měl prý setkat do konce září s někým, kdo má o pronajmutí předběžný zájem.

Odhad počítá s miliony korun

Nákladnost rekonstrukce potvrdil i činovník Tenis clubu na Bukově Michal Livora. Umělý povrch podle něj přijde na patnáct stovek za metr, což při třech kurtech přijde na sumu kolem tří milionů. K tomu jako zázemí tři buňky. Tedy ženské a mužské šatny plus jedna jako sklad s pokladnou a kanceláří správce dohromady za celkem přibližně milion korun.

„Bylo by to bezúdržbové, což je na pronájem nejlepší, jinak je s tím spousta práce. Je toho hřiště v Resslovce docela škoda. V každém případě ale škola může požádat o dotaci na ministerstvu školství nebo to řešit s krajem,“ navrhl.

Náměstek hejtmana Martin Klika vysvětlil, že ředitel by se měl obrátit na krajský odbor školství. Ten jeho žádost o investici dál zpracuje. „V každém případě by sportoviště krajských škol měla sloužit svému účelu,“ dodal.