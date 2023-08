Aktuálně se mohou zájemci přes předsedu Spolku fanoušků HC Dukla Jihlava Rostislava Krutiše dostat například ke kousku betonu z tribuny , kde stál kotel. Je to část stavby, která zažila celou bohatou historii jihlavského hokeje a sdílela okamžiky sportovního štěstí i smutku mnoha generací. „Máme kolem padesáti kusů, některé jsou i se značkami, co byly nastříkané na zemi,“ informoval Deník manažer výstavby Horácké multifunkční arény David Beke.

On sám se nebrání tomu vyhovět nejrůznějším přáním fanoušků, na staveniště je ale vzít nemůže. „Pokud na staveništi uvidí něco, co by chtěli mít doma, mohou projevit zájem. Musím to ale zvednout a protáhnout plotem, když to řeknu zjednodušeně,“ řekl s úsměvem a dodal: „Někdo by chtěl nosník střechy nebo lano a s tím nehneme, to bychom se strhali.“

Bagr jako hlava ještěra. Zakousl se do starého zimního stadionu v Jihlavě

Na Rostislava Krutiše se pak obrací další fanoušci a nejde jen o ty z Jihlavy. „Zájem je napříč věkovými kategoriemi a také napříč republikou, máme zájemce z Havířova, Kadaně, Českých Budějovic, Prahy i Bratislavy,“ vyjmenoval s tím, že se k nim artefakty z haly dostanou různými způsoby.

Zdaleka přitom nejde jen o kusy betonu. Sám Krutiš říká, že má od každého něco. „Kladli jsme důraz na to, aby to byly původní stavební součásti. A pak jsou tam věci z novodobé historie, někdo si přál ceduli a bylo mu jedno, že odkazovala na fanshop nebo na kabinu žáků čtvrté třídy, posbírali jsme části schodů, zábradlí i venkovních cihel, které byly pomalované. Vzali jsme i podbití střechy, část polykarbonátu, který měl clonit. Máme střešní okno i vázací dráty s utahovací maticí, které konstrukci držely. Ty byly strašně těžké, tahali jsme je ve třech lidech,“ vyjmenoval, co vše se podařilo odvézt. „Není toho zas tak mnoho, co ze zimáku šlo vzít, ale je to několik desítek kusů,“ upřesnil.

Stůl, kde jedl klobásu

Nebyla přitom nouze o kuriózní požadavky. „Jeden fanoušek si přál barový stůl, u kterého roky pil pivo a jedl klobásu, ty stoly byly nahoře za kotlem. Často chtěli lidé také směrovku, která je vedla k jejich sektoru,“ vybavil si Krutiš s tím, že něco se už sehnat nepodařilo.

Často přitom fanouškům ani nejde o to, co přesně by mohli doma mít, chtějí jen kus starého zimního stadionu, cenný kus historie klubu HC Dukla Jihlava. „Pokud by se navezla hromada někam za staveniště, kde to bude přístupné, tak si to lidi rádi rozeberou,“ usoudil například Lukáš Tesař.

Kde si v Česku zahrajete nejvýš a nejníž aneb Hokej nad hladinou moře

K tomu už Spolek fanoušků HC Dukla Jihlava dostal pět set sedaček, které si zájemci rozebrali, všechny už jsou pryč. Další netradiční suvenýry dostanou fanoušci darem. Kdyby ale chtěl někdo přeci jen podpořit klub, může zaplatit. „Nikdo z nás si nic nenechá, všechno dáme klubu,“ ujistil Krutiš. Předpokládá se, že něco bude také v tombole na plese Dukly a ve hře je také uspořádat speciální aukci.

David Beke pak pracuje na obnovení sbírky, skrz kterou mohla veřejnost poslat peníze na Horáckou multifunkční arénu. „Zájemci si budou moci koupit kus nové haly, bude to zřejmě virtuální vlastnictví s certifikátem,“ poodhalil Beke závěrem.