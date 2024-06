/FOTO, VIDEO/ Po několika desetiletích přestane městskou autobusovou dopravu v Kutné Hoře zajišťovat společnost Arriva autobusy, respektive její právní předchůdci Arriva Východní Čechy, Veolia Transport Východní Čechy, Connex Východní Čechy a ČSAD Kutná Hora. V minulosti firma obdržela ze strany zastupitelstva města zakázku opakovaně bez soutěže přímým zadáním, což zákon umožňuje v případě výkonu do 300 tisíc kilometrů ročně.

Podrobněji se k danému tématu vyjádřil koordinátor Veřejné hromadné dopravy Kutná Hora Radim Fedorovič:

V posledních letech někteří kutnohorští zastupitelé vyjadřovali nespokojenost ohledně složitých jednání se společností Arriva autobusy a nákladů na provoz městské hromadní dopravy za cenu 60,84 koruny za kilometr, přestože současné tři elektrobusy SOR EBN 11 a dva elektrobusy Rošero – P First FCLEI Electric byly pořízeny dopravcem z dotace pokrývající 85 procent uznatelných nákladů.

Cestující si stěžují na nedostatečnou kapacitu vozidel Rošero a neschopnost řádně klimatizovat autobusy během letních měsíců, kdy není splněna teplotní pohoda dle standardů Pražské integrované dopravy (PID). Vozidla jsou také často poruchová a dopravce musí nasazovat naftové zálohy na konci své životnosti.

Kutná Hora proto přistoupila ke spolupráci se Středočeským krajem a provoz linky PID 801, která obsluhuje i historické jádro v pravidelném 15minutovém intervalu, nechala i s ohledem na rozsáhlé zkušenosti krajského úřadu soutěžit organizací IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje).

Na základě specifických potřeb města IDSK připravila zadávací podmínky a vyhlásila historicky první transparentní soutěž na nového dopravce pro Kutnou Horu. Ten by měl začít obsluhovat turisticky nejnavštěvovanější město Středočeského kraje na lince 801 od 1. dubna 2025 a smlouva bude uzavřena do 30. listopadu 2034. Vítěze vybralo zastupitelstvo kraje v pondělí 24. června.

Dosavadní zkušenosti Kutné Hory s elektrobusy vedly k zahrnutí několika přísných kritérií do výběrového řízení, jež zájemce musí splnit. Zájem projevily tři společnosti, avšak Arriva autobusy se nepřihlásila. Nabídku předložili About me, ČSAD Polkost a Lutan. Poslední zmíněný dopravce nabídl nejnižší cenu 73,65 koruny za kilometr. Tato částka je vyšší než současná, nové autobusy však nebudou financovány z dotace, jež byla poskytnuta na výměnu naftových vozidel za elektrická – nyní již není možné získat podporu, protože linka 801 už je elektrifikována.

Kratší verze se hodí do úzkých uliček

Lutan v rámci veřejné zakázky uvedl i vozidla, která plánuje nasadit do služby. Hlavní vozový park bude tvořen elektrickými midibusy MAN Lion’s City 10 E s délkou 10,6 metru. Jedná se o nový model německého výrobce MAN vyráběný v Polsku a jenž v loňském roce obdržel ocenění Autobus roku 2023 ve Španělsku a Udržitelný autobus roku 2024 v soutěži Sustainable Bus Awards v kategorii městských autobusů. Jeho 12metrová verze obdržela ocenění Autobus roku 2023 v soutěži Bus & Coach of the Year Awards na základě rozhodnutí mezinárodní poroty složené ze zástupců 23 evropských zemí.

Kratší verze modelové řady Lion’s City E zvolená pro Kutnou Horu se skvěle hodí do úzkých uliček historického centra. Vnější obrysový poloměr otáčení díky krátkému rozvoru (4,4 metru) činí pouze 8,6 metru. Do vozidel lze umístit 25 plnohodnotných sedadel. První dveře se otevírají dovnitř, prostřední a zadní jsou posuvné ve směru ven (nezaměňovat s výklopnými dveřmi, jako je tomu u většiny současných autobusů stávajícího dopravce).

Řidiči proto budou moci zajíždět blíže k vysokým obrubníkům, aniž by došlo k poškození dveří. Vozy budou vybaveny účinnou klimatizací i elektrickým topením (současné elektrobusy na lince 801 v zimě topí přídavným naftovým topením). Tento konkrétní model zatím není v systému PID ani jinde v ČR provozován. Na kutnohorské cestující čekají skutečně ta nejlepší vozidla, která jsou k dispozici nejen v České republice, ale i na celém evropském trhu.

Jako záložní vozidla budou sloužit naftové autobusy, které teprve budou blíže specifikovány. Cestující se však nemusejí obávat, že místo jízdy elektrickým midibusem budou trávit většinu času v naftových vozidlech. Po zbytek roku 2025 musí dopravce zajistit minimálně 75 procent výkonů elektrickými vozy a od roku 2026 dokonce 90 procent, jinak mu hrozí sankce.

Nabíjení bude probíhat v areálu bývalé cihelny v Sedlci, kde již nyní nabíjí své vozy Arriva autobusy. Ta však používá technologii, která není kompatibilní s evropským standardem CCS Combo 2. Nabíjecí stanici vybuduje město Kutná Hora a elektřinu bude dopravci prodávat. Stanici budou moci do budoucna využívat vozidla v majetku města i městských firem pro jejich levný provoz bez lokální environmentální zátěže.