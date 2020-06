Zahradníci z olomouckého výstaviště Flora dokončili sezonní květinovou výzdobu památky UNESCO v polovině týdne. Letničkami je nyní osázen jeden z obkružujících schodových stupňů. Někteří lidé jsou nadšeni a u vyzdobeného sloupu se hned fotografují.

„Je to krásné oživení Horního náměstí, zahlédla jsem ty barevné květy už z dálky, tak si to jdu ještě prohlédnout zblízka. Moc se nám to s manželem líbí, krásné jsou i ty muškátové pyramidy,“ ocenila novou výzdobu seniorka Jaroslava z Prostějova.

Není nutné tu krásu ještě dozdobit

Někteří kolemjdoucí ale mají obavy, že by květinová výzdoba mohla památce uškodit a podle jejich názoru v tak velkém rozsahu na památku nepatří.

„Sloup byl postavený jako nádherný kamenný monument, ty květiny mne tam ruší. Místo kamenných stupínků, které vedou pohled vzhůru, je tam hlína a barevné záhony. Nemyslím, že by bylo nutné tu krásu ještě nějak dozdobit. Působí to na mne spíš neuctivě až buransky. Květiny v centru Olomouce určitě ano a určitě ještě více, ale obsypat úchvatné barokní dílo hlínou, není podle mne ta správná cesta,“ míní Olomoučan Milan P., který si vyzdobený sloup Nejsvětější Trojice prohlížel krátce poté, co zahradníci výzdobu dokončili.

Stávající letničková výzdoba, vytvářející barokní dekor, bude v příštích dnech ještě doplněna. Má upomínat na dobu baroka, v níž byl sloup postaven a zároveň být upoutávkou na letošní dvacáté výročí zapsání sloupu na seznam UNESCO. Lidé nemusejí mít obavy, že by došlo k poškození památky.

„Floristická výzdoba, kterou realizuje výstaviště Flora, je schválena příslušným orgánem památkové péče. Je instalována v dřevěných truhlících, pod nimiž je na pevném igelitu z důvodu ochrany kamene umístěna také geotextilie. Zálivka bude prováděna s maximální citlivostí. Je vyloučeno, aby tato instalace způsobila poškození památky,“ ujistila náměstkyně pro cestovní ruch, kulturu a sport Markéta Záleská, která je rovněž předsedkyní svazku obcí České dědictví UNESCO.

Kytky památkám sluší

To, že je aktuální květinová výzdoba sloupu Nejsvětější Trojice svým pojetím nová a netradiční, budí podle ní emoce.

„Pozitivní ve smyslu toho, že kytky památkám sluší. Negativní, že sloup je nedotknutelný a tímto je znectěn. Chápu různé názory, je to stejné jako příliš barevné sluneční hodiny na radnici nebo betonové bunkry SEFO. My si myslíme, že rozkvetlá Trojice přitáhne pozornost těch, kteří do Olomouce přijedou,“ uvedla náměstkyně Markéta Záleská.

Oživením památek se zabývá společně s kolegy ze svazku obcí České dědictví UNESCO.

„Jsem s nimi ve shodě, že památky i takto významně oceněné, se mají oživovat a zatraktivňovat. Ostatně, pokud člověk jezdí do zahraničí, tak zjistí, že se tam nebojí přikročit k novým věcem. I památky takto cenné tam představují jinak a tím zdůrazňují jejich historickou hodnotu,“ dodala předsedkyně svazku obcí České dědictví UNESCO.