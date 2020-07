Vysazené letničky a trvalky kvetou od jara do podzimu. „Na konci září místo nich vysadíme podzimní květiny, nejspíše chryzantémy," řekla za veřejnou zeleň Michaela Doubravová, která se stará o záhony v ulicích.

O rostliny se pracovníci nemusí starat, jejich údržba je nenáročná. „Musí se pouze často zalévat. Máme ale samozavlažovací truhlíky, proto ani s tím nebude příliš práce," sdělila Doubravová. Speciální nádoby navrhla ekoložka Dana Adamcová z Mendelovy univerzity v Brně.

Zeleň oživila náměstí, na kterém dosud rostlo jen s několik stromů. „Je to hezké. Chtělo by to osázet i další místa. Třeba Kapucínské náměstí vypadá dost pochmurně," vyjádřila se třeba Brňanka Michaela Svobodová.

Ve středu o půl jedné předvede rozmístění nové zeleně na Dominikánském náměstí před magistrátem náměstek primátorky Petr Hladík.

IVA KOVAČIČOVÁ