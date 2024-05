KVÍZ: Jahodové mámení. Co všechno (ne)víte o tomto oblíbeném ovoci?

Čerstvé, se smetanou i na koláčích. Období jahod je v plném proudu. Sladké červené plody dozrávají na zahradách, začínají samosběry a mnoho lidí jezdí pro oblíbené ovoce do sousedního Polska. A co vy? Také milujete jahody? A co o nich vlastně víte? Vyzkoušejte si své znalosti v novém kvízu Deníku.

Co všechno (ne)víte o jahodách? Vyzkoušejte si kvíz Deníku | Foto: Deník/Michal Fanta