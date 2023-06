KVÍZ: Bejt kobližnej a mít třízek. Znáte jihočeské nárečí?

Víte, co jdete dělat, když k někomu vyrazíte na hrádky? Co znamená, když jsou v troubě calty. A jaký zvuk vydává bajzek? V novém kvízu Deníku tentokrát najdete dvacet výrazů, které jsou součástí (nejen) jihočeského nářečí. Kolik z nich dokážete přeložit do současné spisovné češtiny?

Bejt kobližnej a mít třízek. Otestujte se v kvízu Deníku, jak znáte jihočeské nářečí | Foto: Deník/Adam Hudec