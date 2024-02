Kdo vyrazil o tomto víkendu do přírody, musel si připadat jako v polovině jara. Čtenáři hlásí výskyt prvních jarních motýlů, zejména žluťásků řešetlákových, ornitologové už zaznamenali přílet prvních stěhovavých opeřenců, jako jsou skřivani, špačci nebo čejky chocholaté. Na jihu Čech už se dokonce objevil první čáp.

„Vzhledem k neobvykle vysokým teplotám vzduchu začalo fenologické předjaří,“ ohlásil Český hydrometeorologický ústav. „Sněženky, ikoničtí poslové jara, kvetou již i ve středních polohách, rozkvetly už také lísky a pylová sezona tedy začala.“

Co se týče pylových alergenů, v současné době kvete líska, brzy by se k ní mohla přidat olše. „V posledních letech líska rozkvétá výrazně dříve než kdysi, začátek pylové sezony se proto posouvá do února,“ vysvětlili meteorologové. „Ale např. v loňském roce začala líska kvést v nížinách již v polovině ledna. Pak ale došlo k ochlazení, kvetení lísky se zastavilo a naplno začala kvést v polovině února. Stejně jako v letošním roce.“

Velká bída je to letos se sněhem. „Nejlépe situaci charakterizuje pátečních rekordních 15,7 °C na šumavském Churáňovu,“ přiblížil ČHMU. „Sníh je nyní na Šumavě již pouze v centrální části hraničního hřebene, cca od výšky 1100 až 1150 m n. m. V podobné nadmořské výšce začíná výraznější sněhová pokrývka i v ostatních horách, a to s výjimkou Krkonoš a východní části Jizerských hor, kde sníh začíná nejčastěji kolem výšky 900 až 1000 m n. m.“