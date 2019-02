Pub kvíz si vyzkouší zájemci vždy každou první středu v měsíci. Mohou se hlásit na Facebooku. „Lidé popijí, popovídají si a já jim budu pokládat otázky. Kdo jich uhodne nejvíc, stane se vítězem a získá poukaz do pivovarské pivnice Starobrna,“ řekl moderátor kvízu Milan Vocílka.

Šalina pub pojede po Brně každou středu od začátku března do konce června a od září do prosince. Původně tramvaj brázdila město v pátek. „Každý, kdo přijede do Brna, kouká na naši šalinu jako na zjevení,“ zdůraznil provozní ředitel podniku Jan Seitl.



Lidé do Šalina pubu nastoupí na náměstí Svobody. Vstupné stojí v předprodeji padesát korun, přímo na místě o deset víc.



Dopravník podnik připravil i několik mimořádných jízd. „Na Zelený čtvrtek budeme na palubě čepovat Zelené pivo,“ sdělila mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Unikátní hospoda na kolejích funguje od roku 2013. Cestující mají k dispozici osmatřicet míst k sezení. Může sloužit i pro soukromé akce. „Za dobu provozu máme za sebou už tři sta jízd s uzavřenými skupinami,“ doplnil Ondřej Morávek za společnost Snip&Co, která uzavřené jízdy zajišťuje.