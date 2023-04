Mladému muži z Domažlicka se v lednu obrátil život vzhůru nohama. Kvůli zánětu přišel o nohu. Nic ale nevzdává a rád by se opět postavil na „obě“ nohy, k tomu by si přál robotickou nohu. Splnit jeho sen mu může pomoci každý v rámci sbírky na Donio.cz.

Jiří Čižmár z Domažlicka, který přišel o nohu. | Foto: se svolením Jiřího Čižmára

Jiří Čižmár je mladý muž, který pochází od Jeseníku a na Domažlicko odešel za prací. V lednu 2023 se ale vše změnilo a přišel o levou nohu. „Jirka trpí silnou cukrovkou a do nohy dostal zánět. Jelikož byl tak silný, nohu mu amputovali, jinak už by nemusel být mezi námi,“ uvedla kamarádka Natálie Schweinerová, která pro něj sbírku na Donio.cz založila.

Jiří několik týdnů po zákroku začal bojovat a učit se chodit o berlích o jedné noze. Nic ho nezastavilo. Žádné překážky nebyly tak velké, aby je nezvládl. „Jirkovo běžný den momentálně není vůbec veselý, chtěl by se postavit na obě nohy a začít znovu žít, jako když byl zdráv,“ poznamenala Schweinerová.

Rád by se opět postavil na nohy, a aby to měl jednodušší v jeho věku, přál by si robotickou nohu.

„Bohužel robotická noha je velmi drahá a Jirka neví, jestli mu pojišťovna uhradí nějakou částku na novou nohu. Zatím má protézu, se kterou se pomalu učí, a doufá, že si bude moci časem dovolit robotickou nohu, a právě na ni budou použity peníze ze sbírky. Pokud se podaří vybrat více finančních prostředků, než bude ke spoluúčasti nutné, budou předány Jirkovi, aby je mohl využít dle svého uvážení pro zkvalitnění svého života,“ dodala Schweinerová.