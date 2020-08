Hana Müllerová je pohybová specialistka s vlastním studiem v centru Ostravy. Pohyb je tak pro ni neodmyslitelnou součástí života, které se věnuje nejen v práci, ale i ve svém volném čase. Proto si před rokem a půl pořídila koloběžku typu Royal od české značky Mibo. Výrobce ji prezentuje jako pevnou a kompaktní, s čímž Hana až do minulého víkendu souhlasila. Po nehodě, již zapříčinila vadná součástka, bude však každou její jízdu doprovázet zrnko strachu.

„Protože bylo v neděli v horko, chtěla jsem si dát jen malý okruh. Vyjela jsem z centra směrem na Landek a cestou zpátky jsem jela po cyklistické stezce v Hrabůvce kolem restaurace Dakoty. Tam se to stalo,“ popisuje místo nehody Hana. Cyklistická stezka i přilehlá cesta jsou mezi místními známé svým nepříliš dobrým stavem, navíc jsou poměrně frekventované, a tak Hana zpomalila a jela téměř vycházkovým krokem. „Odrazila jsem se a najednou jsem cítila, že je něco špatně. Pak už jsem jen vnímala, jak ramenem dřu o povrch cesty. Byla to otázka několika vteřin,“ vzpomíná žena.

Zraněná pomohla bruslaři

V první chvíli si Hana neuvědomovala, co se vlastně stalo. Začala jí natékat stehna, které se později zbarvila modrofialovými tóny modřin, krvácelo jí rameno a cítila podivnou ztuhlost v krku. Co bylo příčinou zjistila, až když se pořádně podívala na koloběžku. „V servisu mi řekli, že praskla trubka od představce. Je to vlastně mezičlánek mezi řídítky a vidlicí. Díkybohu to nedoprasklo úplně, protože bych se na tu trubku mohla i napíchnout,“ uvažuje Hana, která se rozsah svých zranění dozvěděla až o dva dny později.

Koloběžka byla v nepojízdném stavu, a protože s sebou Hana neměla roušku, nemohla nastoupit do autobusu. Cestu z Hrabůvky do centra tak urazila pěšky, zraněná a s koloběžkou v ruce. Přitom však ještě pomohla bruslaři, který před ní spadl na bruslích. „Byl to mladý člověk, jel bez přilby a vysekal se taky pořádně. Ale první věcí, kterou kontroloval, byly brusle,“ říká se smíchem Hana. Ona sama si svých zranění v tu chvíli také nevšímala. „Tělo je úžasný stroj, adrenalin a endorfiny stále pracovaly, takže jsem se necítila nijak hrozně. Až druhý den mě začala bolet hlava, ne jako klasická migréna. Tak jsem se v úterý vypravila k lékaři,“ vypravuje.

Nejste první

Po rentgenu se dozvěděla svou diagnózu; naražený loket, spálené rameno, odřené obočí, modřiny na obou stehnech. Bolest hlavy způsobila zablokovaná krční páteř, kvůli níž musí Hana nosit krční límec. Další překvapení na ni čekalo v servise, kam zničenou koloběžku dovezla. Když ji prodavač uviděl, spráskl rukama a se slovy „Nejste první“ jí prozradil, že letos už řešil dva případy reklamace stejného typu koloběžky. Těch se vyrobilo celkem patnáct set kusů. „Oběma se jim stala stejná věc jako mi, také prasknutí mezičlánku. Výrobce už o té vadě ví, majitel sám se mi ozval, osobně se mi omluvil a nabídl pomoc,“ říká pohybová specialistka. Opravenou koloběžku má už doma, ale těžko říct, kdy se na ní zase projede.

Prodavač jí také navrhl podniknutí právních kroků, ale k tomu se Hana uchýlit nechce. „Hlavně chci, aby si lidé, kteří mají doma stejnou koloběžku, pořádně zkontrolovali tu součástku a případně si ji nechali vyměnit,“ vysvětluje své důvody. V následujících dnech ji čekají ještě rehabilitace, avšak jízdy na koloběžce se vzdát nechce. „Musím říct, že jak mi teď postupně dochází, co všechno se mohlo stát,

přijde mi, že jsem se podruhé narodila. Jen týden předtím jsem byla s koloběžkou na Hukvaldech, kde je terén jiný než ve městě. A přestože budu teď před každou jízdou určitě nervóznější, vzdát se jich nechci. Bez pohybu ani ránu,“ uzavírá optimisticky Hana Müllerová.

Světlana Nedvědová