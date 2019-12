Jeden ze zaměstnanců otevřel zavirovanou přílohu mailu. Agresivní virus kompletně zašifroval jeho počítač, bezpečnostní systém magistrátní sítě však zablokoval jeho rozšíření do dalších počítačů. "O útoku nás varoval sám bezpečnostní systém, který vyslal informaci o napadení jednoho z počítačů a následně se spustily bezpečnostní scénáře," informoval primátor Kladna Dan Jiránek.

V nočních hodinách pak byla obnovena i data postiženého uživatele a bylo potvrzeno, že nedošlo k průniku do dalších vnitřních systémů města. "Všichni zaměstnanci byli před nebezpečným emailem varováni. Ve většině případů přichází ze zvláštní adresy, jako například v tomto případě christianne.turiano50161@gmx.com, ale zobrazí se jako nějaké jméno, tentokrát Denis Havel," informoval Petr Jorg z Oddělení řízení bezpečnostních rizik Magistrátu města Kladna. K zašifrování magistrátního počítače virem došlo podle něj poprvé za šestnáct let, co na magistrátu působí.