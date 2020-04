Úřední objízdná trasa totiž prodloužila cestu o asi patnáct kilometrů. „Kvůli současným protikoronavirovým omezením očekávaný dopravní nápor není tak velký. Přesto si lidi snaží cestu zkracovat po polních cestách, někteří jsou bezohlední, takže způsobili škody i zemědělcům,“ sdělil starosta Svatobořic-Mistřína Miroslav Veselý. Obec dokonce musela jednu polní cestu uzavřít.

Opravy u Kyjova

- silnice: II/422 mezi Svatobořicemi a Kyjovem

- délka: 1,131 kilometrů

- objízdná trasa: přes Mistřín a Milotice

- celkové náklady: 41 milionů korun

Přitom silničáři nechali opravit povrch silnice objízdné trasy jak pro osobní a nákladní dopravu, tak speciálně pro autobusy. Ty tak jezdí podle pozměněných jízdních řádů. „Nyní se připravují práce na mostu. Ještě tento týden se bude bourat,“ uvedl ve čtvrtek za krajské silničáře vedoucí jižního investičního úseku Libor Olšák.

Uzavírka je zatím vyřízená do konce června. „Je ale zcela jisté, že budeme žádat o prodloužení. Původně jsme uvažovali o dřívějším termínu otevření, ale současná opatření vše komplikují, takže počítáme až s koncem září,“ doplnil Olšák. Těžkosti způsobují například karanténní omezení pro stavební dělníky ze Slovenska.

K předpokládané délce uzavírky se vyjádřila na facebooku Hodonínského deníku Rovnost například Miroslava Šlapáková z Veselí nad Moravou. „Půl roku na úsek dlouhý 1 100 metrů je ještě docela dobrá doba. Jezdím přes Strání a už skoro rok tam dělají na části silnice dlouhé asi dvě stě metrů,“ uvedla Šlapáková.

Na opravu silnici II/422 mezi Kyjovem a Svatobořicemi, měly navázat ještě letos další práce na stejné trase, a to od Mistřína směrem k Čejči. Silničáři sice otevřeli výběrové řízení na zakázku za více než 134 milionů korun. Jenže tendr se nakonec letos nakonec může zachránit jen to, že by měl být dotovaný. Jinak by byla oprava i s okružní křižovatkou ohrožená opatřeními proti ekonomickým dopadům onemocnění Covid-19, jejichž návrh schválila krajští radní v pondělí. „Omezit investiční akce zahrnuté v krajském rozpočtu na rok 2020, které doposud nejsou rozpracované a nehrozí sankce z nedodržení smluv,“ stojí totiž v jednom z návrhů.