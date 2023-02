Pro Pavla Vitáka to byla první zkušenost na zahraničí misi, v minulosti s USAR týmem absolvoval tři zahraniční cvičení. „Jenže toto byla ostrá akce a té se všechna předchozí absolvovaná cvičení přibližovala jen zdánlivě. Byla to reálná katastrofa, která se udála. Jako hasič jsem byl ohromen rozsahem události, samozřejmě jsme chtěli podat ten nejlepší výkon,“ zdůraznil kynolog, kterého z pražského letiště na domácí stanici v Turnově přivezlo v pátečních večerních hodinách kynologické vozidlo.

Pavel Viták působí jako profesionální hasič přes třicet let, zásahem v Turecku nabyl nové zkušenosti. Získal hodně informací pro další výcvik, jakým způsobem připravovat psy a vše kolem. Sutiny byly vysoké devět až deset metrů, bylo to náročné pro pohyb psa, všude kolem byli místní obyvatelé, kteří se tam pohybovali a vzhlíželi k zasahujícím hasičům.

Jak sám přiznal, za tu dobu zažil nejeden krizový moment. „Jeden jsem prožil u prohledávání šestipatrového domu. Když jsme vylezli úplně nahoru, byla tam laminátová podlaha pokrytá prachem a dost to klouzalo, bál jsem se, že mi na šikmině pes uklouzne a spadne dolů, snažil jsem se ho udržet v bezpečné vzdálenosti. Při pohybu po sutinách jsou psi jištěni, ale při práci–vyhledávání musí být navolno,“ popsal situaci.

Směna vždy věděla, v kolik je nástup. Ráno byl odjezd v šest, předcházel mu budíček o hodinu dříve. Kynolog musel nakrmit a vyvenčit Harryho, dát si rychlou snídani, převléknout se do zásahových věcí. Přesun z tábora na místo zásahu zabral zhruba čtvrt hodiny a po příjezdu na místo nechali psy v autě a šli pomáhat nosit nářadí, házet lopatou, pracovat se sbíječkou. „A když bylo třeba upřesnit místa vyhledávání, byli psi nasazeni do akce a podle získaných informací se pracovalo dál. Pracovní skupiny se v prvním týdnu střídaly každých šest hodin,“ popsal pracovní den Viták. Na spánek nezbývalo moc času, spal průměrně tři hodiny denně.

Viták ocenil svého psího svěřence. Při prvním nasazení netušil, jak se bude po té náročné cestě chovat. Mohlo ho ovlivnit i to, jak byl v táboře s ostatními psy, ale to se nestalo. Mile ho překvapil, když psa poprvé nasadil a on si s ledovým klidem, krásně a soustředěně prošel celou sutinu. „Nechal jsem ho samostatně pracovat, a pak jsem jen dokryl místa, která vynechal. Pracoval výborně, nebyla na něm vidět žádná nejistota. Přesně znal svou úlohu a za ta léta, jak už jsme sehraní, se to projevilo i při ostrém zásahu,“ zdůraznil kynolog.

Na posledním sektoru spolupracovali s americkým týmem, který měl odlišný styl práce. Vždy vykomunikovali potřebné, nenarazili na problém, kvůli kterému by museli přerušit práci. A jaký prožil nejsilnější zážitek? „To byly určitě momenty, kdy byly mrtvé osoby vynášeny ze sutin, to mě mrazilo. Ačkoliv jsem hasičem už přes třicet let, rozsahem události to pro mě byla velká zátěž vše zpracovat. Chtěli jsme samozřejmě podat nejlepší výkon, abychom práci odvedli co nejlépe,“ uzavřel Pavel Viták.