„Doprava v obci je opravdu problém. Kamiony projíždějí kolem školky zvláště ve frekventovaných ranních a odpoledních hodinách, kdy se tu pohybuje velké množství dětí. A navíc překračují povolenou rychlost v obci. Kyšicemi pokračují do Chrástu, přes který si zkracují cestu na Most,“ řekla Vladimíra Kunešová, ředitelka mateřské školy, která v Kyšicích žije 37 let. „Pomohly by radary monitorující rychlost aut a také obchvat, který už se řeší několik desítek let,“ dodala Kunešová.