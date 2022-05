Výčet strunných nástrojů letos nebyl tak pestrý jako v minulých letech a nejvíce účastníků dorazilo se španělskými a elektrickými kytarami. Našli se ale i hráči na ukulele.

„V době covidu nám to nebylo dovoleno, a tak jsme opět tady, abychom překonali rekord. Jsem rodačka z Přerova, a tak jsem s sebou vzala i rodiče, kteří si přišli zazpívat se mnou a podpořit skvělou akci. Příští rok plánuji, že bych zapojila i malé školní děti, které učím hrát na ukulele,“ prozradila třeba Darina Pospíšilová, která přijela z Vyškova.

Na klasickou kytaru si na hradbách zahrál Libor Kresta z Prahy. „Mám tady rodiče, a protože jsem si přečetl výzvu v Novém Přerovsku, tak jsem přišel. Skladby jsou poměrně lehké, takže to nevyžadovalo žádnou speciální přípravu. Šlo to snadno,“ usmál se.

All you need is love

Kytaristé společně zahráli šest skladeb - tři české a tři zahraniční. „Písničky jsme vybrali jako oslavu lásky a záměrem bylo pojmout to letos jako hippie happening. Songy jsou reflexí dnešní doby a toho, co se děje. Vůbec jsme o tom ale nechtěli mluvit, ani to komentovat. Chceme nechat promlouvat jen hudbu,“ řekl přerovský kytarista Ivan Němeček, který zajišťoval dramaturgii akce.

Bezmála sedm desítek muzikantů na úvod společně zahrálo nepsanou hymnu Kytarového rekordu - skladbu Jimiho Hendrixe Hey Joe, následovala píseň Soldier Of Fortune od skupiny Deep Purple nebo píseň Válka je vůl od kapely Synkopy 61. V podání Veroniky Jemelkové, sólistky Dětského pěveckého sboru Vocantes, zazněla píseň Řekni, kde ty kytky jsou. O finále se pak postarala skladba Beatles All you need is love, kterou zazpíval talentovaný zpěvák a kytarista Matěj Luža v doprovodu Dětského pěveckého sboru Vocantes pod taktovkou Michala Sabadáše.

Na pódiu doprovázeli obří kytarový orchestr hudebníci z kapely Travellers. „Kromě Dětského pěveckého sboru Vocantes nás doprovodili i hráč na violoncello Ondřej Kratochvíl z kapely Arrhythmia nebo klávesista Standa Smoček,“ doplnil Ivan Němeček.

Organizátoři při závěrečném sčítání kytar napočítali celkem 69 strunných nástrojů. „To je více než při prvních ročnících, takže jsme spokojeni, i když se nám nepodařilo překonat rekord z roku 2019, kdy společně zahrálo celkem 143 kytaristů. Snad se to podaří příště,“ komentovala to spolupořadatelka Lada Galová z Kulturních a informačních služeb města. Nejvzdálenější účastník Kytarového rekordu dorazil do Přerova až z Edinburghu, nejstarší návštěvnici bylo devadesát šest let.