Déšť opět zvedá hladiny potoků a řek v Česku. Na Olomoucku hrozí na řece Moravě dosažení druhého povodňového stupně v Olomouci a Litovli. Podle očekávaného vývoje v Moravičanech by v Litovli mohl krátkodobě zahrozit i stav ohrožení. Lužní lesy jsou přitom nasyceny vodou z vánoční povodně. V Ústí řeka Labe prolomila ve čtvrtek brzo ráno hranici 530 centimetrů a je na druhém povodňovém stupni. Kvůli vodě byla uzavřena vana pod Benešovým mostem, řidiči musí tuto část Přístavní ulice objíždět přes centrum krajské metropole.

Hladina Moravy v Litovli jde opět nahoru. Podle předpovědi by v pátek měla dosáhnout 2.stupně povodňové aktivity, případně 3., tedy stavu ohrožení. Na snímku situace ve čtvrtek 4. ledna v 9:00. | Foto: Viktor Kohout, se souhlasem

Komplikace je to i pro MHD, která nabírá zpoždění. To může dosahovat až 30 minut. Linka č. 15 jezdí po objízdné trase přes kruhový objezd pod Větruší, jak informoval Dopravní podnik města Ústí nad Labem.

Momentálně (čtvrtek 4. ledna v 7.15) hladina řeky je na 545 cm a stále stoupá. Podle prognóz meteorologů se může dostat až na třetí stupeň povodňové aktivity. (600 cm) Město Ústí proto už ve středu po poledni svolalo povodňovou komisi.

Přes šest metrů byla hladina řeky Labe naposledy 29. prosince. V tu dobu byla kvůli vodě neprůjezdná část ulice Přístavní ulice pod Benešovým mostem a zatopeny byly i podzemní garáže u hlavního vlakového nádraží. Na Střekově byla místy zaplavena stezka. Větší škody však voda nenapáchala.

Stav řeky Labe v Ústí můžete sledovat ZDE

To, že se na silnici pod Benešovým mostem udělala mezi svátky laguna, a řidiči museli inkriminované místo objíždět přes centrum města, zapříčinila nefunkční zpětná klapka. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které vanu vlastní, chce problém s klapkou vyřešit během dnešního dne. (4. ledna) S odstraněním problému má ŘSD pomoci technický potápěč.

ČHMÚ vydal výstrahu před velkou vodou, která platí od čtvrtka 4. ledna do odvolání. „Voda v řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny,“ varuje ČHMÚ. Připomíná také možnost vyvracení stromů v podmáčené půdě nebo zatopení silnic a radí sledovat aktuální vývoj situace. „Vyvarujte se koupání, plavání, jízdy lodí a podobně v korytě toku a bezprostředním okolí. Nevstupujte a nevjíždějte do proudící vody a zatopených míst. Omezte pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů,“ vypočítávají meteorologové.

Stoupá i hladina Moravy

Morava v Olomouci ve čtvrtek 4. ledna dopoledne začala zaplavovat náplavku, která byla již ve středu večer uzavřena. Podle předpovědního modelu by hladina Moravy na Nových Sadech v pátek 5. ledna dopoledne měla překročit limit pro druhý povodňový stupeň – stav pohotovosti.

Už večer by mohla dosáhnout maxima. Stav ohrožení podle aktuálního modelu zde nehrozí. „Situaci dále bedlivě sledujeme, pracovníci odboru ochrany a další složky jsou v pohotovosti,“ ujistil primátor Olomouce Miroslav Žbánek.

Morava v Olomouci po deštích opět stoupá. Náplavka je uzavřena. Podle modelu hladina překročí 2. stupeň povodňové aktivity, 3. podle aktuální předpovědi by dosáhnout neměla. Na snímku situace ve čtvrtek 4. ledna v 10:00.Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Dramatičtější může být během pátku situace v Litovli. Podle vývoje v Moravičanech by zde mohl být dosažen 3. stupeň povodňové aktivity. Předpověď se však za posledních 24 hodin několikrát změnila, ještě ve středu večer se stavem ohrožení pro profil Moravičany nepočítala.

Aktuálně, ve čtvrtek 4. ledna v 10:00 hodin, ukazoval vodočet v Moravičanech 238 centimetrů, což odpovídá prvnímu, tedy nejnižšímu stupni. Stav ohrožení je vyhlášen při dosažení limitu 300 centimetrů. „Musíme tentokrát počítat s tím, že co bylo o Vánocích, bude nyní jinak. Už samotná trojka muže přinést hodně vody. Lesy jsou nasyceny a voda proteče přes Litovel mnohem rychleji,“ poukázal starosta Litovle Viktor Kohout. „Jestli bude hladina v Moravičanech těsně dosahovat trojky, může to odpovídat 340 centimetrům o Vánocích. Ale nechci sýčkovat,“ dodal.

Povodňová komise v Litovli by v případě horšího scénáře okamžitě informovala a varovala občany. „Svatoján máme vyčištěný, což umožnil pokles hladiny v minulých dnech, za což jsme rádi. Uvidíme, jaký bude nakonec vývoj, klíčová bude situace z pátku na sobotu,“ dodal ve čtvrtek dopoledne starosta.

Hladiny řek začaly znovu stoupat:

Hladiny řek v Česku znovu stoupají. Povodňový stav platí na desítkách míst

Příznivě by z pohledu povodňové situace měly zafungovat avizované mrazy. Celodenní by měly udeřit v Olomouckém kraji už během víkendu. „Situace by se mohla zlepšit s příchodem mrazivého počasí v závěru tohoto týdne, které jednoznačně přispěje ke snížení průtoků,“ poukázal tajemník povodňové komise města Olomouce Jan Langr.

Počasí by nyní měli pozorně sledovat zejména majitelé nemovitostí, kteří mají suterénní prostory v blízkosti toků, kvůli zvýšené hladině spodní vody. Nadále platí i obezřetnost při pohybu v blízkosti rozvodněných toků.